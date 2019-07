Canoa velocità | Europei Junior U23 Racice 2019 | un oro ed un bronzo per l’Italia nelle

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) Terza giornata di gare a, in Repubblica Ceca, per quanto concerne gli/Under23 diprime finali arrivano due medaglie per gli azzurrini sui 1000 metri, con l’oro di Mykola Vykhodtsev ed ildi Gabriele Casadei e Dawid Szela. Nel C1 1000maschile Mykola Vykhodtsev conquista l’oro in 3:58.586, chiudendo davanti al ceco Jiri Minarik, secondo in 3:59.598, ad all’ucraino Pavlo Borsuk, terzo in 4:00.548. Queste le parole dell’azzurro al sito federale: “Sono felicissimo per questa medaglia, è un orgoglio vestire la maglia azzurra! Significa davvero molto per me, perché è la prima importante da quando sono in Italia, dove sono arrivato a febbraio con il mio allenatore Edem. Nel complesso la gara è andata benissimo e sono molto soddisfatto del mio tempo. Ringrazio la Federazione e il Presidente, la mia Società, il ...

