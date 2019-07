Zingaretti si sveglia | cambiare tutto per battere deriva destra o perdiamo

ilfogliettone

(Di sabato 13 luglio 2019) Cambiamento anche nel Pd. Ovviamente non è quello propagandato dal governo giallo-verde ma un cambio di passo, una nuova fisionomia con nuove priorità che possano permettere al Partito democratico di porsi come argine a quella che si ritiene una pericolosadella. E nello stesso tempo di imporre un'altra agenda, altri temi senza essere subalterni nel dibattito politico. Insomma "una rivoluzione" nel Pd, a partire dal sistema delle correnti che "soffocano" il partito.ciò con alla base una riforma dello statuto dem, cui lavorerà una commissione ad hoc guidata dall'ex segretario Maurizio Martina. E' questa la linea dettata oggi all'assemblea Pd, riunita all'hotel Ergife a Roma, dal segretario Nicola.Serve una "una nuova agenda perla", serve "una rivoluzione o non ce la facciamo a svolgere il nostro ruolo", ha avvertito. ...

AlexGoodTimes : Nicola Zingaretti invoca la rivoluzione nel PD. Ecco la mia risposta a qualsiasi tipo di rivoluzione in Italia ????!… - Alexand79735274 : RT @vailatigio18: @jacketizi @Filomen30847137 @AntonioDvx @SoniaGrotto @ChiodiDonatella @AdryWebber @claudio_erpiu @francescatotolo @guidos… - vailatigio18 : @a_meluzzi Zingaretti sveglia! Datti da fare! Non date, voi del Pd, sempre la colpa agli altri! I bambini non si to… -