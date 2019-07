Superbike | Risultato Superpole GP USA 2019 | Jonathan Rea supera di un soffio Davies e

Superbike - Risultato FP2 GP USA 2019 : ruggito di Chaz Davies che supera Rea - Bautista risale ed è terzo : Riscossa della Ducati nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 di Superbike. Sull’iconico tracciato di Laguna Seca, infatti, Chaz Davies ha piazzato il miglior tempo in 1:23.387 superando Jonathan Rea che aveva dominato la FP1 (1:23.419) per 32 millesimi. Il nord-irlandese, tuttavia, ha messo in mostra un ritmo spaventoso, girando quasi sempre sotto il muro dell’1:24 e dimostrandosi ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : risultato gara-2. Rea completa il weekend perfetto vincendo ancora. Terzo Bautista : L’ultimo atto del GP di Gran Bretagna 2019 del Mondiale Superbike ha visto Jonathan Rea completare il weekend perfetto vincendo anche gara-2 sul circuito di Donington e allungando clamorosamente la ritrovata leadership nel campionato del mondo su Alvaro Bautista. L’iberico della Ducati ha fatto il possibile per restare con i primi ma si è dovuto arrendere al nordirlandese e al compagno di marca turco Toprak Razgatioglu che sta ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : risultato Superpole Race. Jonathan Rea vince ancora e allunga nel Mondiale - Bautista è 4° : Jonathan Rea si aggiudica la Superpole Race del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 e allunga ulteriormente su Bautista in testa alla classifica generale del Mondiale Superbike. Il britannico della Kawasaki bissa il successo ottenuto ieri in gara-1 e conquista così la terza vittoria della carriera a Donington Park, la quinta della stagione, in una corsa interrotta a 3 giri dalla fine con la bandiera rossa per una perdita di olio dal motore della ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : risultato gara-1. Jonathan Rea domina sul bagnato ed è leader del Mondiale grazie alla caduta di Bautista : Dopo 19 manche di dominio targato Alvaro Bautista, cambia clamorosamente il leader del Mondiale Superbike grazie alla strepitosa vittoria di Jonathan Rea e alla caduta dell’iberico della Ducati in occasione di gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna 2019, ottavo round della stagione. Il quattro volte campione iridato della Kawasaki si è reso protagonista di una prestazione sensazionale sul bagnato in cui è riuscito a prendere la testa ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : risultato superpole. Sykes strepitoso - rifila un secondo a Rea! Bautista sesto : Tom Sykes ha conquistato la pole position del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale Superbike. Prestazione superlativa per l’alfiere della BMW che, dopo aver brillato nelle prove libere, è riuscito a surclassare l’intera concorrenza e oggi pomeriggio scatterà davanti a tutti nella gara-1 sul circuito di Donington. Il britannico è risultato imbattibile su un asfalto umido dopo la pioggia scesa in mattinata, la pista si è ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : risultato FP2. : PROVE LIBERE 2 GP Gran Bretagna Superbike 2019: CLASSIFICA E RISULTATI Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : risultato FP1. Sykes sorprende con la BMW - attardati Rea e Bautista : Prestazione letteralmente sbalorditiva di Tom Sykes in occasione delle prove libere 1 del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale Superbike. Il lungo weekend di Donington si è aperto con una sorpresa, l’alfiere della BMW ha stampato un eccezionale 1:27.790 e precede così tutti gli avversari: ritmo indiavolato del britannico che ha giganteggiato per tutta la sessione, offrendo un ottimo riscontro cronometrico sul giro secco ed eccellendo ...

Superbike - GP Misano 2019 : risultato gara-2. Jonathan Rea vince e riapre il Mondiale - brutta caduta di Bautista : Jonathan Rea ha vinto la gara-2 del GP Misano 2019, settima tappa del Mondiale Superbike. Il britannico ha firmato la doppietta sul circuito intitolato alla memoria di Marco Simoncelli, il Campione del Mondo in carica si è replicato dopo aver vinto la gara-1 di ieri e ha riscattato il quinto posto raccolto stamattina nella superpole race. Il centauro della Kawasaki ha approfittato al meglio della caduta di Alvaro Bautista, volato a terra nelle ...

Superbike - Risultato superpole race GP Misano 2019 : Bautista torna al successo davanti a Lowes - Rea cade ma termina quinto : Doveva essere la grande occasione di Jonathan Rea, invece questo inizio di giornata a Misano ha fortemente sorriso ad Alvaro Bautista e alla sua Ducati; l’iberico ha vinto meritatamente la superpole race che precede gara-2 e ne determina la griglia di partenza, di fatto controllando piuttosto agevolmente l’intera corsa. Il centauro Kawasaki, invece, è caduto a tre giri dal termine al Tramonto, quando si trovava in seconda posizione, ...

Superbike - Risultato Gara-1 GP Misano 2019 : Rea mantiene i nervi saldi e torna al successo - Bautista terzo dietro a Sykes : Un emozionante Gara-1 del GP di Misano ha visto trionfare sotto un vero diluvio Jonathan Rea sulla sua Kawasaki, il quale ha approfittato della caduta di Alex Lowes quando era in testa. In seconda piazza arriva lo storico podio BMW con Tom Sykes precedendo il leader del Mondiale Alvaro Bautista che può ringraziare i problemi di alcuni suoi rivali per questo comunque soddisfacente Risultato dove ha limitato al meglio i danni. Alessandro Delbianco ...

Superbike - GP Misano 2019 : risultato superpole. Rea è velocissimo - Bautista chiude quinto e Melandri è solo 13° : Il nord-irilandese Jonathan Rea (Kawasaki) conferma i favori del pronostico ed ottiene la pole position del GP di Misano, settimo round del Mondiale 2019 di Superbike. Sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli, il centauro britannico si è confermato il migliore, pennellando ogni curva del circuito nostrano e rafforzando la convinzione che batterlo qui sarà complicato. La ZX-10RR, infatti, pare sposarsi alla perfezione con le caratteristiche di ...

Superbike - Risultato FP2 GP Misano 2019 : Van der Mark batte tutti ma cade sul finale. Rea e Bautista inseguono da vicino : Le seconde prove libere del GP di Misano 2019 sembravano aver sorriso a Michael Van der Mark, assoluto protagonista dei giri finali dove in scia a Jonathan Rea è riuscito a mettere a segno un grande 1’36.021 (otto millesimi meglio del tempo fatto registrare nella mattinata dal pilota della Kawasaki), ma proprio nell’ultimo tentativo cronometrato, a prove di fatto terminate, il centauro della Yamaha è stato protagonista di una bruttissima ...

Superbike - Risultato FP1 GP Riviera di Rimini 2019 : Rea vola - Bautista è terzo e Melandri chiude settimo : Si diceva alla vigilia che il circuito di Misano sarebbe stato adatto alla Kawasaki e il quattro volte iridato Jonathan Rea lo ha subito ribadito nel corso delle prove libere 1 del GP della Riviera di Rimini, settimo round del Mondiale 2019 di Superbike. Sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli, il nord-irlandese, in sella alla ZX-10RR, ha messo in mostra un grande passo, realizzando il best time di 1’36″029. Lui, che l’anno ...

Superbike - Risultato Superpole GP Spagna 2019 : Jonathan Rea piazza il nuovo record davanti a Bautista e Melandri : Jonathan Rea (Kawasaki) non vuole mollare di un centimetro e centra la Superpole del Gran Premio di Spagna 2019 di Superbike. Sul circuito di Jerez de la Frontera il campione del mondo in carica ribadisce la sua intenzione di vendere cara la pelle nei confronti di Alvaro Bautista (Ducati) e stampa il nuovo record della pista in 1:38.274 distanziando proprio il padrone di casa per 36 millesimi al termine di una sfida avvincente. In terza ...