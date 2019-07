Sea Eye | la Alan Kurdi pronta a lasciare il porto di Maiorca | Non siamo intimiditi

Migranti - Sea Eye va all'assalto : è già pronta a tornare in mare : Sergio Rame A una settimana dall'ultimo blitz, la Alan Kurdi è pronta a lasciare il porto di Maiorca e navigare verso le coste libiche Dobbiamo aspettarci un nuovo assalto ai nostri porti. A una settimana dall'ultimo blitz, la nave "Alan Kurdi" della ong tedesca Sea Eye è già pronta a lasciare il porto di Maiorca, dove è ancorata, e navigare verso le coste libiche per andare a recuperare altri Migranti che si mettono in viaggio per ...

MALTA PORTI CHIUSI A ALAN KURDI/ Marina vs Sea Eye : Salvini - "io sarei il cattivo.." : ALAN KURDI si allontana da Lampedusa e vira verso MALTA, La Valletta chiude PORTI e schiera Marina. 65 migranti su Sea Eye, Salvini 'io sarei il cattivo..'

Malta chiude i porti alla Alan Kurdi/ Migranti - Marina schierata contro Ong Sea Eye : Sea Eye, Alan Kurdi cambia rotta a si dirige verso Malta: ma La Valletta chiude i porti e schiera la Marina. 65 Migranti a bordo, scontro Italia-Germania

Ong Sea Eye : è urgente un porto sicuro : 11.52 "Stiamo aspettando in acque internazioazionali al largo dell'isola di Lampedusa. La Guardia di Finanza è passata per consegnare il decreto di Salvini: il porto è chiuso". E' quanto si legge sull'account di Sea-Eye, la ong tedesca che ha in gestione la nave Alan Kurdi. "Più di 70 città tedesche sono disposte ad accogliere le persone salvate. Abbiamo urgente bisogno di un porto sicuro", continua la ong.

Salvini non ci intimidisce! Sea Eye vuole lo scontro e punta verso Lampedusa : L'ong tedesca si rifiuta di tornare in Libia e fa rotta verso Lampedusa: "Non siamo intimiditi da Salvini". Inizia un nuovo braccio di ferro. "La cosiddetta Guardia Costiera libica ci ha assegnato un porto per le 65 persone a bordo. Abbiamo respinto questa indicazione. La Guardia Costiera finanziata dall'Unione europea ci chiede di violare la legge internazionale: non rimetteremo le persone soccorse nei campi di tortura libici". ...

Sea Eye - la Germania si tira indietro : "I migranti? Sono un problema dell'Unione europea" : Sì bisogna "trovare una soluzione rapida" alla Sea Eye, ma non lo deve fare la Germania, no. Secondo il governo tedesco innanzitutto "bisogna offrire un porto sicuro" e "poi si può discutere della distribuzione dei migranti con gli altri Paesi dell'Ue", ha fatto sapere un portavoce del ministero deg

Alex sì - Alan no. Scambio con Malta su Mediterranea. Sea Eye apre incidente Roma/Berlino : Sono passate da poco le due di notte quando Matteo Salvini prende il cellulare in mano, chiama e sveglia i ministri Toninelli e Trenta: “Firmiamo subito il divieto di ingresso nelle nostre acque per la Mediterranea”. Ecco fatto. Ci risiamo. Dopo l’odissea della Sea Watch, ci sono altre due imbarcazioni delle Ong cariche di migranti salvati al largo della Libia. La prima è il veliero “Alex” di Mediterranea ...

Sea Eye - Matteo Salvini alla Germania : "L'Italia non è l'hotspot dei migranti in Europa" : Matteo Salvini lo ha messo nero su bianco: l'Italia non sarà più l'unico porto dei migranti in Europa. "Pur continuando a rispettare la normativa sovranazionale e a difendere responsabilmente le frontiere europee a beneficio di tutti gli Stati membri dell'Ue", scrive il ministro dell'Interno in una