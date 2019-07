Pugno chiuso e crocifisso | 70 anni fa la Chiesa scomunicò i comunisti La silenziosa

ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2019) Quando il discorso scivola su fede e politica, il vignettista Sergio Staino racconta di sua madre cattolica e comunista che un giorno andò a confessarsi e dal prete si sentì dire che se non votava per la Dc non l’avrebbe potuta assolvere. La donna rossa di rabbia e di vergogna rispose: “Allora si tenga la sua assoluzione”. L’episodio dopo oltre mezzo secolo è stato raccontato a Papa Francesco che ha mandato a dire a Staino che l’assoluzione a sua madre Norina gliele avrebbe data lui, se l’avesse richiesta. Nel frattempo però Norina è morta, così come ormai sono passati settant’da quel 1 luglio del 1949 in cui il Sant’Uffizio emanò il decreto di scomunica dei. Il decreto venne affisso in tutte le parrocchie, da Milano a Palermo. Ecco un esempio: “Avviso sacro. Fa peccato grave e non può essere assolto. 1. Chi è iscritto al Partito Comunista. 2. Chi ne fa propaganda in ...

