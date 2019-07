Blastingnews

(Di sabato 13 luglio 2019) Qualcosa non quadra nella ricostruzione degli ultimi minuti di vita di. Il corpo del giovane elettricista di Baranzate, è stato trovato dai carabinieri venerdì mattina nei pressi di un traliccio’alta tensione, nei campi tra Rho e Arese, nell’hinterland di Milano. Il 22enne era sparito nel nulla da giovedì 4 luglio, dopo aver improvvisamente deciso di uscire di casa: aveva detto ai suoi che si sarebbe recato a Novate e di aspettarlo per cena. Dopo la scoperta del corpo, in stato di decomposizione in seguito ai tanti giorni di esposizione alle intemperie, gli inquirenti hanno formulato come prima ipotesi quella del suicidio. Il ragazzo si sarebbe arrampicato sul traliccio per poi gettarsi nel vuoto: ma col passaree ore aumentano i, data la presenza di alcuneche potrebbero non essere state causate da una caduta. Le misteriose lesioni sul torace In ...

vincecamaggio : Morte di Stefano Marinoni: dubbi sulle ferite, si attende l'esito dell'autopsia - LiberoTes : RT @LiberoTes: @luigidimaio 5s Di Maio zitti nn attaccate Salvini come prima,basta siamo stufi di Fico,Trenta, Spadafora.Di Stefano.Nn vi… - zazoomblog : Giallo sulla morte di Stefano Marinoni Il Corriere: Fratture sospette - #Giallo #sulla #morte #Stefano -