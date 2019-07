L’annuncio choc di Mihajlovic | ho la leucemia | ma la sconfiggerò Il Bologna | Sinisa

ilfogliettone

(Di sabato 13 luglio 2019) L'allenatore delha la. E' stato lui stesso ad annunciarlo in conferenza stampa al Centro Tecnico di Casteldebole, non riuscendo a trattenere la commozione. "Ho visto il direttore tecnico Walter Sabatini che stava peggio di tutti - ha esordito scherzando -, mi ha rubato la scena, e allora ho fatto di tutto per star peggio e riavere l'attenzione. Ho chiesto questa conferenza stampa per darvi la notizia per primo. Purtroppo o per fortuna abbiamo fatto alcuni esami, scoprendo anomalie. La cosa più difficile è stato far credere a mia moglie che avevo la febbre il giorno della partenza del ritiro, il giorno in cui in realtà dovevo fare ulteriori accertamenti: è. E' stata una bella botta, sono stato due giorni chiuso in camera a pensare a tutto, a riflettere, a piangere, ti passa tutta la vita davanti. Non sono lacrime di paura. Io rispetto la ...