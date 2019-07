La “rigenerazione” di Zingaretti ricompatta il Pd Almeno per oggi

huffingtonpost

(Di sabato 13 luglio 2019) Nicolalo ripete in maniera quasi ossessiva nella sua relazione all’Assemblea nazionale: “Non voglio un partito del leader, non ci credo e non lo farò mai. È il preludio della solitudine e della sconfitta”. Il segretario dem lo chiama “modello Salvini”, ma ricorda anche le modalità in cui è stato gestito il Pd negli ultimi anni. Eche è lui a promettere “partecipazione”, “apertura”, un “pluralismo interno per costruire il futuro e non per discutere sul passato” trova attorno a sé un consenso quasi unanime: nessun contrasto sulle nomine interne alla commissione che dovrà elaborare le proposte di riforma dello Statuto, nessun voto finale su cui contarsi, pochissimi interventi critici (e quasi tutti su questioni collaterali), ampio applauso e standing ovation ...

