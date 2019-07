In Italia la carta d’identità elettronica è un miraggio A Napoli possono volerci anche

La Casa di Carta 3 debutta in piazza Affari a Milano il 18 luglio (col cast?) : un’anteprima nel cuore finanziario d’Italia : Non è certo una scelta casuale quella della location che ospiterà il grande evento di debutto de La Casa di Carta 3, in scena in piazza Affari a Milano il 18 luglio con la proiezione dei primi due episodi inediti della nuova stagione. Alla vigilia dell'uscita in tutto il mondo in streaming sulla piattaforma, prevista il 19 luglio, la piazza che rappresenta il cuore finanziario del Paese ospite la proiezione pubblica e gratuita dei primi ...

La raccolta della carta cresce in Italia : In Italia cresce ancora la raccolta differenziata di carta e cartone. Un incremento costante: nel 2018 si sono raggiunti 3,4 milioni di tonnellate

Contro il ban Huawei la carta della garanzia estesa di 1 anno in Asia - in Italia? : Contro gli effetti devastanti del ban Huawei da parte degli Stati Uniti, proprio il produttore ce la sta mettendo tutta per non perdere la fiducia dei suoi clienti. Dopo una concreta apertura di Trump nei confronti dell'azienda che potrebbe finalmente mettere la parola fine alle limitazioni di natura hardware e software imposte dal governo statunitense, la situazione non è ancora del tutto definitiva. Per questo motivo, forse è meglio comunque ...

Alternativa Forza Italia 4.0 con una nuova carta delle libertà e dei diritti per tutti : Se davvero per Forza Italia, con Mara Carfagna coordinatrice nazionale, si profilerà una nuova stagione 4.0 lo capiremo presto e dai toni che la cura della nuova madrina andrà a imprimere al dibattito.Per questo da tempo, da quando Forza Italia, unico partito del vecchio centrodestra, decise di dotarsi di un dipartimento Libertà Civili e diritti Umani (era l’ottobre del 2014), crediamo nella necessità di ...

Serie Tv in Italia a Luglio 2019 : La Casa di Carta - Stranger Things - Legion - Streghe e The Boys : Fa caldo e cosa c'è di meglio di chiudersi in Casa con le proprie Serie tv preferite?Anche Luglio sarà un mese particolarmente interessante e ricco su questo fronte con tante novità in arrivo. Se la parte da leone la farà come al solito Netflix e lo streaming, da non sottovalutare la tv in chiaro che come ogni estate si riempie di Serie tv mentre tutto il resto è in pausa: su Italia 1 arrivano le nuove stagioni di Chicago Fire, Chicago PD e ...

Wimbledon 2019 - il sorteggio degli Italiani : urna ostica per gli azzurri - esordio sulla carta agevole per Matteo Berrettini : urna ostica per i colori azzurri quella di Wimbledon: il terzo Slam stagionale riserva esordi abbastanza complessi per la maggior parte degli italiani impegnati sull’erba inglese. Nel tabellone maschile non è certo fortunato Fabio Fognini, numero 12 del tabellone, che pesca subito lo statunitense Frances Tiafoe, mentre va meglio a Matteo Berrettini, numero 17 ed autore finora di un’ottima stagione sull’erba, opposto al moldavo ...

“Chiedo scusa a Bianca e agli Italiani”. Cartabianca - Mauro Corona fa un passo indietro : Mauro Corona fuori da CartaBianca. Pochi giorni fa, nel corso della puntata del 18 giugno scorso, la giornalista Bianca Berlinguer aveva spiegato che dopo l’episodio della birra bevuta in diretta e, soprattutto, dopo l’intervista da lui rilasciata al Fatto Quotidiano, ha deciso di mettere definitivamente fine alla collaborazione con lo scrittore alpinista, praticamente “licenziato” in diretta. Dati questi presupposti, nell’ultima puntata ...

Unità d'intenti e la carta delle donne : così l'Italia ha vinto le Olimpiadi : LOSANNA - l'Italia intera ce l'ha fatta: l'edizione numero 25 dei Giochi olimpici invernali si celebrerà dal 6 al 22 febbraio 2026 nel nostro Paese. Vittoria doveva...

Arriva Palermo ne La Casa di Carta 3 - cosa c’entra l’Italia col personaggio del brasiliano Rodrigo de la Serna? (Foto) : Da giorni, ormai, nelle principali città italiane sono apparse cabine trasparenti contenenti manichini che evocano i personaggi della serie, ma la vera notizia è che ci sarà anche un personaggio di nome Palermo ne La Casa di Carta 3, la nuova stagione in arrivo dal 19 luglio su Netflix. Una delle new entry della terza parte della saga dei rapinatori della Zecca di Spagna, infatti, adotterà questo soprannome, ma non è detto che si tratti, ...

La casa di carta 3 - Netflix rilascia indizi sul nome di un membro nelle città Italiane : Il Professore e la sua banda stanno per tornare: tra un mese i componenti si riuniranno per salvare Rio e mettere a segno un colpo ancora più spettacolare del precedente. I ladri più famosi di Netflix ritorneranno il 19 luglio con gli episodi inediti della terza parte. Dal trailer pubblicato settimane fa e da alcune anticipazioni diffuse in rete, è chiaro al pubblico che le nuove imprese scateneranno più adrenalina e il mix di amori, tradimenti ...

La carta del basso Pil per Tria L'Italia cerca di evitare la multa : Parte la lettera della Commissione europea al governo italiano con la richiesta di chiarimenti sulla violazione della regola di riduzione del debito nel 2018. E' stata questa la decisione presa in seguito alla discussione che i commissari hanno avuto questa mattina sul semestre di sorveglianza dei bilanci pubblici e delle politiche economiche Segui su affaritaliani.it

