Gli operatori telefonici dovranno rimborsare gli utenti per le tariffe a 28 giorni

Fatturazione a 28 giorni : operatori telefonici dovranno risarcire Gli utenti : Adesso è davvero tutto finito, dopo che il Consiglio di Stato ha dato torto alle compagnie telefoniche. La Corte dei Conti è l'ultima suprema corte alla quale si sono rivolte le compagnie telefoniche per evitare di rimborsare i propri clienti per una evidente ingiustizia dalle compagnie stesse perpetrata. Parliamo della Fatturazione a 28 giorni, pratica che Vodafone, Wind-3 e Fastweb hanno attuato da giugno 2017. In pratica si fatturavano ...

Rifiuti Roma : irruzione di tre persone nella sede dell'Ama - insulti aGli operatori : irruzione di tre persone, uno dei quali con il casco da motociclista, nella sede di Trastevere dell'Ama, la municipalizzata dei Rifiuti di Roma. Lo riferisce la Presidente di Ama, Luisa Melara, che ha chiamato al telefono staff e operai in servizio per esprimere "solidarietà e un ringraziamento particolare, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, per aver gestito con responsabilità, professionalità e attaccamento all'Azienda ...

Affidi illeciti Emilia - magistrati per i minori : “Non si screditino operatori”. Forum FamiGlie : “Serietà di tanti” : Dopo l’inchiesta sul sistema di Affidi illeciti di minori nella provincia di Reggio Emilia, i magistrati per i minorenni e il Forum delle Famiglie hanno diffuso due documenti in cui si schierano in difesa dei servizi e contro le strumentalizzazioni, chiedendo cautela agli stessi organi di informazione: “Non è giusto screditare i tantissimi operatori scrupolosi che agiscono con lealtà e trasparenza nei confronti dei propri utenti”, si legge nel ...

Spusu lancia il guanto di sfida aGli operatori italiani - compreso Iliad : Torniamo a parlare di Spusu, dopo una prima parentesi aperta non troppo tempo fa: l'operatore virtuale che fonderà la propria attività sulla rete Wind Tre ed il cui arrivo in Italia è previsto per il 2020. Come riportato da 'mvnonews.com', l'accordo con il vettore unico nazionale è stato appena stretto. L'idea è quella di seguire lo stesso modello proposto in Austria, anche se con le dovute differenze dettate dalle particolarità che ...

Spusu si prepara all’esordio in Italia e lancia la sfida aGli altri operatori : Spusu è il nome del nuovo operatore virtuale che nel 2020 farà il suo esordio ufficiale nel nostro Paese avvalendosi della rete di Wind Tre. Ecco cosa sappiamo L'articolo Spusu si prepara all’esordio in Italia e lancia la sfida agli altri operatori proviene da TuttoAndroid.

Complesso accesso a Banca Intesa Sanpaolo con O-Key SMS : problemi con Gli operatori : Non è particolarmente semplice in questi giorni l'accesso alla Banca online di Intesa Sanpaolo, soprattutto per coloro che sono soliti utilizzare il servizio O-Key SMS. Dopo l'ultimo bollettino pubblicato alcuni giorni fa, con un bug molto più esteso rispetto a quello che sto portando alla vostra attenzione oggi 28 giugno, occorre analizzare un altro aspetto di questa vicenda che chiude un mese non semplice per il brand. Il primo, del resto, ...

Fatturazione a 28 giorni : dimezzate le multe aGli operatori e consigli per i consumatori : dimezzate le multe agli operatori da parte dell'AGCOM per la Fatturazione a 28 giorni, mentre l'Adiconsum sconsiglia ai clienti di accettare proposte alternative di rimborso. L'articolo Fatturazione a 28 giorni: dimezzate le multe agli operatori e consigli per i consumatori proviene da TuttoAndroid.

Facebook lancia la criptovaluta Libra : «Pagamenti come inviare una foto». Da eBay a Vodafone - tutti Gli operatori : Arriva Libra, la criptovaluta globale di Facebook: una nuova moneta elettronica che Mark Zuckerberg lancerà già nel 2020, come spiegato dallo stesso fondatore del social...

Android Enterprise Recommended aggiunge il supporto aGli operatori e promette di velocizzare gli aggiornamenti : Google intende espandere il programma Android Enterprise Reccomended anche agli operatori telefonici, con aggiornamenti di sicurezza più veloci. L'articolo Android Enterprise Recommended aggiunge il supporto agli operatori e promette di velocizzare gli aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Verso Roma International Estetica 2020 : la formazione in Fiera al centro deGli operatori dell’estetica : Il 26 maggio 2020 si applicherà il nuovo regolamento europeo 2017/745 sui dispositivi medici (MDR). Questo regolamento disciplina anche quei dispositivi che, utilizzati anche dagli operatori dell’Estetica, non hanno una specifica finalità medica, come laser, o luce pulsata per foto-ringiovanimento cutaneo, tatuaggio, epilazione o altro trattamento dermico e altri macchinari. Arrivare preparati a maggio 2020 è molto importante e la formazione, ...

Sanità : operatori sanitari più sicuri - presentato un portale nazionale per prevenire Gli infortuni : Nuovo progetto per contrastare il fenomeno degli incidenti sul lavoro in ambito sanitario dall’Inail, che tramite un portale vuole informare e collegare i lavoratori della Sanità. Per realizzare questo l’Inail ha assegnato a Cluster Chico – start up, primo raggruppamento di imprese pubbliche e private del Lazio impegnate nella Sanità – un progetto per realizzare un portale e una app, dedicati ai rappresentanti dei lavoratori per la ...

Brindisi - “taGlia e sutura pezzi di carne in sala operatoria durante turno di lavoro”. Denunciato ginecologo : peculato e truffa : Si è esercitato in sala operatoria tagliando e suturando pezzi di carne di manzo e, secondo BrindisiOggi, anche parti di pollo. Con questa accusa un ginecologo dell’Asl in servizio all’ospedale Perrino di Brindisi è stato Denunciato dai carabinieri del Nas per peculato, abuso d’ufficio e truffa aggravata ai danni dell’Azienda sanitaria. La vicenda è emersa in seguito a un’ispezione e il medico è stato sottoposto a procedimento ...

Gli operatori telefonici non vogliono vendere smartphone Huawei - in Asia : In Asia per Huawei la situazione rischia di degenerare e riuscire a raggiungere un accordo con le autorità statunitensi potrebbe divenire fondamentale L'articolo Gli operatori telefonici non vogliono vendere smartphone Huawei, in Asia proviene da TuttoAndroid.

Huawei - «protesta formale» dalla Cina. Gli operatori iniziano a fermare gli ordini : Il capo della divisione consumer business Richard Yu ha dichiarato che il sistema operativo sarà pronto in autunno «e non oltre la primavera 2020». In Giappone, Taiwan e Gran Bretagna sospesi i pre-ordini degli smartphone cinesi