Calciomercato Atalanta | Mancini sul piede di partenza | due nomi per la sostituzione

Calciomercato Atalanta - è fatta per Malinovskyi : al Genk 13 - 7 milioni : L’Atalanta ha chiuso l’operazione Ruslan Malinovskyi con il Genk: ai belgi andranno 13,7 milioni di euro fra parte fissa e bonus.“powered by Goal”Rinforzo importante in arrivo per Gian Piero Gasperini. L’Atalanta, secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, ha infatti chiuso la lunga trattativa con il Genk per il centrocampista centrale Ruslan Malinovskyi.Il giocatore sarà acquistato a titolo definitivo, e il club belga ...

Calciomercato - le ultime trattative : le ufficialità - colpo Atalanta - innesto a sorpresa del Verona - la Roma su Suso : ultime ore di Calciomercato caldissime, ecco tutte le ultime trattative. “Benvenuto Manolas”. Così il Napoli, su Twitter, ufficializza l’arrivo del difensore Kostas Manolas. La Roma rende noto di avere raggiunto un accordo per la cessione, a titolo definitivo, al Flamengo, Gerson Santos Da Silva. Il Bologna Fc 1909 comunica di aver ceduto al Rangers Fc il diritto alle prestazioni sportive del difensore Filip Helander a ...

Calciomercato - le ultime trattative : cessioni per Atalanta e Spal - sale il prezzo di Pogba : Calciomercato italiano ed estero sempre nel vivo tra indiscrezioni ed ufficialità. Si muovono Atalanta e Spal. I bergamaschi hanno ceduto in prestito al Perugia l’attaccante classe 1999 Christian Capone. Prodotto del settore giovanile nerazzurro, campione nazionale Under 17 nel 2016, e’ reduce da due stagioni a titolo temporaneo al Pescara. I ferraresi hanno invece ufficializzato la cessione a titolo definitivo del difensore ...

Calciomercato - le ultime trattative : svincolati per Parma e Verona - colpi di Atalanta e Cagliari : Il Calciomercato entra sempre più nel vivo, trattative caldissime pronte ad essere concluse entro le prossime ore. Si muove la Roma alla ricerca di rinforzi da regalare all’allenatore Fonseca, nelle ultime ore accordo Alderweireld, adesso serve l’intesa con il Tottenham, sempre per la retroguardia è vicino Mancini, si stanno valutando anche i nomi del centrocampista Agustin Almendra del Boca Juniors e dell’attaccante ...

Calciomercato SPAL - D’Alessandro è ufficiale : prestito dall’Atalanta con obbligo di riscatto : Marco D’Alessandro lascia l’Atalanta e firma con la SPAL: la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.“powered by Goal”Dopo la salvezza conquistata nell’ultima stagione in Serie A la SPAL interviene sul mercato per puntellare la rosa. Dall’Atalanta arriva Marco D’Alessandro, esterno offensivo duttile capace di giocare in entrambi i lati del campo.Questo il comunicato del club ...

Calciomercato Brescia - Joronen in arrivo tra i pali : l’anno scorso ha eliminato l’Atalanta : Il Brescia sta definendo l’acquisto di Joronen, portiere finlandese del Copenhagen: l’anno scorso ha eliminato l’Atalanta dall’Europa League.“powered by Goal”Come infiammare una rivalità fortissima con un acquisto di mercato. Spiega il Brescia, che sta per acquistare un giocatore che l’anno scorso ha eliminato l’Atalanta dall’Europa League.Si tratta di Jesse Joronen, portiere finlandese classe 1993. ...

Calciomercato Atalanta - ultime notizie : D’Alessandro ai saluti : Calciomercato Atalanta, ultime notizie: D’Alessandro ai saluti Anche l’Atalanta si prepara ad iniziare la nuova stagione e Giovedì 11 Luglio partirà alla volta di Clusone, dove avrà luogo il ritiro. Gli allenamenti avranno inizio Venerdì 12 Luglio presso il campo sportivo Don Bepo Vavassori. Tra i presenti ci sarà anche il neo acquisto Luis Muriel, che formerà una coppia di attacco tutta colombiana insieme a Duvan Zapata. La Dea ...

Calciomercato giovedì 4 luglio : riecco Buffon. Joao Pedro all’Atalanta. Higuain-Roma - c’è la svolta! : Calciomercato 4 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 4 luglio. JUVENTUS– Visite mediche per Buffon al J Medical poi, nel pomeriggio, firma e ufficialità dell’operazione. Juventus forte anche su De Ligt, affare che potrebbe decollare nel corso dei prossimi giorni. 75 milioni di euro la richiesta dell’Ajax. MILAN– Da risolvere il mistero trequartista. […] L'articolo Calciomercato giovedì 4 luglio: riecco ...

Calciomercato Atalanta - Zapata resta : lo assicura Percassi : Duvan Zapata rimarrà all’Atalanta. Lo ha confermato il presidente Percassi, che ha anche parlato di Gianluca Mancini: “Stiamo valutando”.“powered by Goal”Con il sogno Champions League sullo sfondo, l’Atalanta prepara la prossima stagione. Tra pochi giorni la squadra partirà per il ritiro e i gioielli saranno protagonisti.Antonio Percassi, presidente della ‘Dea’, ha confermato a margine della presentazione ...

Calciomercato Atalanta - Castagne verso il Crystal Palace : ballano 5 milioni : Timothy Castagne può lasciare l’Atalanta per approdare al Crystal Palace: trattativa in stato avanzato per il belga, in scadenza il prossimo anno.“powered by Goal”Non soltanto Duvan Zapata, Gianluca Mancini o Josip Ilicic. Sono tanti, tantissimi i prezzi pregiati dell’Atalanta che per la prima volta nella propria storia si è qualificata alla Champions League. E tra questi c’è Timothy Castagne, mai così vicino ...

Calciomercato Roma – Pressing sull’Atalanta per Mancini - intanto El Shaarawy accetta l’offerta dello Shanghai : Il club giallorosso continua a lavorare per Gianluca Mancini, mentre El Shaarawy ha accettato l’offerta dello Shanghai Shenhua Continua il Pressing della Roma nei confronti dell’Atalanta, l’obiettivo è Gianluca Mancini: profilo scelto dal club giallorosso per rinforzare il proprio reparto difensivo. La società del presidente Pallotta ha messo sul piatto 22 milioni di euro più 3 di bonus, una proposta che non convince i ...

Calciomercato Atalanta - tutti pazzi per Duvan Zapata - la situazione : 28 reti in stagione tra coppe e Serie A con la maglia dell’Atalanta per Duvan Zapata, divenuto uomo mercato. Tanti i club che hanno messo gli occhi sul centravanti colombiano tra Italia ed estero. Stando a quanto riferito da ‘Don Balon’ l’ex napoletano avrebbe già ricevuto offerte provenienti da Italia, Germania, Inghilterra ma anche Spagna. Secondo la testata iberica il Valencia di Marcelino García Toral è molto ...

Calciomercato Atalanta - ultime notizie : il punto sulle trattative : Calciomercato Atalanta, ultime notizie: il punto sulle trattative La stagione di Calciomercato è finalmente entrata nel vivo. Da Lunedì 01 Luglio 2019 si è aperta ufficialmente e terrà compagnia agli appassionati fino al 02 Settembre 2019. Dopo aver concluso l’annata nel migliore dei modi a suon di record, non si può non spendere qualche parola per l’Atalanta. I bergamaschi sono ormai una garanzia di bel gioco e di risultati ...