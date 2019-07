Basket | Virtus Bologna | è fatta per Milos Teodosic! Triennale per il serbo | colpo

Basket – Milos Teodosic alla Virtus Bologna - ci siamo : contratto triennale per il playmaker : Milos Teodosic pronto a vestire la casacca della Virtus Bologna: il playmaker ex Clippers dovrebbe firmare un contratto triennale con le V Nere La Serie A si arricchisce di un altro grande campione. In casa Virtus Bologna manca solo l’ufficialità, poi Milos Teodosic sarà un nuovo giocatore delle V Nere. Lo riferisce Nikos Varlas di Eurohoops che dà praticamente per fatta l’operazione sulla base di un contratto triennale. Leader della ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : le date - gli orari e tutte le partite di Virtus Bologna - Venezia - Brescia e Trento : Poche ore dopo il sorteggio dell’edizione 2019-2020 di EuroCup, è stato diramato il calendario completo della seconda competizione a gestione ECA. La regular season comincerà a ottobre per terminare a metà dicembre, per poi proseguire da gennaio a marzo 2020 con le Top 16 e quindi con le fasi a eliminazione diretta: quarti, semifinali e finale saranno al meglio delle tre partite, con l’ultimo atto in programma il 21, 24 ed ...

Basket femminile - la Virtus Bologna pronta a entrare in Serie A1 “salvando” gli sforzi del Matteiplast Progresso : Sembrava una storia finita, quella di Bologna in A1 femminile. Un racconto in apparenza destinato a non iniziare mai, perché il presidente del Matteiplast Progresso, Gianfranco Civolani, per la seconda volta in tre anni aveva vanificato gli sforzi della squadra con la rinuncia alla promozione. Non solo: l’ultimo annuncio era anche di uscita di scena dall’A2, cancellando di fatto dal panorama cestistico rosa che conta la società. Con ...

Basket – Il “caso Virtus” mette in difficoltà la Fip : “riconsideriamo la candidatura dell’Italia per le qualificazioni a Euro2021” : Consiglio Federale straordinario a Roma: la comunicazione della FIP sul ‘caso Virtus Bologna’ La Federazione Italiana Pallacanestro ha preso atto della nota stampa diramata in data odierna dalla Virtus Bologna con la quale la Società ha riconosciuto di aver formalizzato lo scorso 27 maggio la propria iscrizione alla Basketball Champions League 2019/2020. Si ribadisce che la FIBA e la FIP non vietano alle Società di partecipare ...

Basket : Giampaolo Ricci alla Virtus Bologna - blitz delle V nere che lo strappano ad Avellino : Sembrava quasi fatto l’accordo tra Giampaolo Ricci e la Sidigas Avellino, invece s’è inserita in gran velocità la Virtus Bologna, che si è assicurata le prestazioni del classe ’91 romano e figlio d’arte (padre ex giocatore in Serie C, madre in Serie A1 femminile). A Cremona nelle ultime due stagioni, Ricci ha firmato un contratto biennale con la formazione allenata da Sasha Djordjevic, che aggiunge dunque un tassello ...

Basket – Petrucci non ci sta : “tradito dalla Virtus Bologna - scegliere l’Eurocup dopo tutto quello che abbiamo fatto per loro…” : La Virtus Bologna abbandona la Champions League, da campionessa in carica, per passare all’Eurocup: il presidente della FIP Gianni Petrucci ammette di sentirsi tradito La decisione della Virtus Bologna di abbandonare la Champions League, da campionessa in carica, per approdare in Eurocup, ha dato molto fastidio alla FIP. Nelle intenzioni di Bologna c’è l’idea di provare ad essere la seconda italiana in Eurolega, nonchè di ...

Basket - Gianni Petrucci : “La Virtus Bologna chiede la wild card in EuroCup? Sono deluso - valuto di non candidare più l’Italia per il girone degli Europei 2021” : E’ un Gianni Petrucci che sembra tornato indietro di qualche anno, quello che si pone davanti alla penna di Andrea Tosi per La Gazzetta dello Sport. Il presidente della FIP, infatti, tra considerazioni sull’imminente finale della Serie A e sulla Nazionale che prossimamente affronterà il viaggio in Cina, tuona contro la Virtus Bologna, “rea” di aver deciso di giocare l’EuroCup, da cui si aspetta l’ufficialità ...