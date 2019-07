Vittoria | due cuginetti investiti | uno è morto | amputate le gambe all' altro

Vittoria - auto travolge due cuginetti di 11 e 12 anni sulla porta di casa : uno è morto - l'altro ha perso le gambe : «Il bambino è stato operato ma purtroppo non abbiamo potuto salvargli le gambe che sono state tranciate durante l'incidente. Le sue condizioni sono stabili ma gravi, è ancora...

I due bimbi investiti a Vittoria : il superstite gravissimo - amputate le gambe : Operato a Messina il piccolo Simone 11 anni, falciato dal Suv guidato da un pregiudicato che ha ucciso il cuginetto Alessio di 12 anni. L'uomo positivo a alcol e cocaina arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Proclamato il lutto cittadino. Il Comune: "Ci costituiremo parte...

Ragusa - arrestato l'uomo che ieri 11 luglio ha investito due bambini a Vittoria : Una terribile tragedia si è verificata ieri sera a Vittoria, nel Ragusano, dove due cuginetti di 11 e 12 anni sono stati travolti da un Suv che procedeva a folle velocità in via IV aprile. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare che nelle scorse ore i poliziotti del locale commissariato abbiano arrestato un 34enne del posto già noto alle Forze dell'Ordine. l'uomo avrebbe tentato un sorpasso azzardato proprio nel centro abitato, ...

Vittoria. Rosario Greco travolge due cuginetti : morto Alessio D’Antonio : Dramma a Vittoria dove due cuginetti di 11 e 12 anni, seduti sull’uscio di casa, sono stati travolti da un’auto

Vittoria - Suv travolge due bimbi : arrestato conducente - era sotto l’effetto di alcol e droga : Una tragedia ha sconvolto Vittoria (Ragusa) nella serata di giovedì: due cuginetti di 11 e 12 anni sono stati travolti da un Suv davanti casa. Uno è morto sul colpo, l’altro è gravissimo. L'uomo alla guida del mezzo è stato arrestato dalla polizia per omicidio stradale aggravato: è risultato positivo all'assunzione di droga e alcol.Continua a leggere

Vittoria - Suv travolge due cuginetti sulla porta di casa : uno morto - l’altro gravissimo : La tragedia nella serata di giovedì nel centro storico di Vittoria, in provincia di Ragusa. La vettura è piombata sui vicoli che ricavano sull'uscio di casa e li ha travolti in pieno a grande velocità. Per uno di loro niente da fare , in condizioni disperate l'altro ragazzino. L'automobilista si è dato alla fuga ma è stato rintracciato dalla polizia.Continua a leggere

Ciclismo su pista - Europei Junior e Under23 2019 : subito due medaglie azzurre! Oro per Letizia Paternoster - argento per Vittoria Guazzini : L’Italia inizia subito alla grande gli Europei Junior e Under23 di Ciclismo su pista, che sono scattati oggi a Gand (Belgio). La prima a lasciare il segno in questa rassegna continentale non poteva che essere lei, Letizia Paternoster, che conquista l’oro nell’eliminazione U23, bissando il titolo dello scorso anno. La giovane stella azzurra si è confermato la più forte in questa specialità, battendo la portoghese Maria Martins e la belga Shari ...

Caporalato in un'azienda florovivaistica a Vittoria : due denunce FOTO : Gli agenti della Squadra Mobile di Ragusa e del Commissariato di Vittoria denunciano i titolari,un vittoriese e una rumena, di azienda florovivaistica

Due operazioni antidroga dei Carabinieri a Vittoria : Due arresti e oltre 100 grammi di droga sequestrata dai Carabinieri nelle ultime 24 ore a Vittoria. Si tratta di un tunisino e di un vittoriese