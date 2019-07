Trasporti | sciopero 24 luglio | a Palermo autobus fermi

Lo sciopero dei Trasporti di oggi a Milano : le cose da sapere : Orari, informazioni utili e stato del servizio: l'azienda dei trasporti di Milano dice che sta proseguendo regolarmente

Milano : sciopero Cub Trasporti - circolazione regolare su linee Atm : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – E’ iniziata alle ore 8,45 a Milano la prima fascia dello sciopero proclamato da Cub Trasporti e la circolazione al momento “prosegue regolarmente su tutte le linee metropolitane e in superficie”. E’ quanto fa sapere Atm. La seconda fascia dello sciopero è prevista dalle ore 18 al termine del servizio. L'articolo Milano: sciopero Cub Trasporti, circolazione regolare su linee Atm ...

Mercoledì 24 luglio sciopero nazionale dei Trasporti : Mercoledì 24 luglio è stato proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le aziende che si occupano di trasporto pubblico. Lo sciopero è stato annunciato il 3 luglio e, a meno di revoca o differita dell’ultimo minuto, per il momento è confermato. sciopero nazionale dei mezzi pubblici Secondo quanto si può leggere sui siti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e di Commissione di Garanzia sciopero, Mercoledì 3 luglio 2019 i ...

Giovedì 11 luglio ci sarà uno sciopero dei Trasporti di 24 ore a Milano : Dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 fino al termine del servizio: ma negli ultimi anni l'adesione a questi scioperi è stata molto bassa

