The Economist | la procedura d' infrazione per l' Italia è stata rinviata | ma non risolta

(Di venerdì 12 luglio 2019) Nella sezione Leader dell'in edicola da questa mattina è presente un articolo di fondo sulle tensioni tra il governono e la Commissione Europea, che potrebbero costituire un problema rilevante per l'intera Unione Europea. Lo scorso 8 luglio, i 19 ministri delle finanze della zona euro hanno appoggiato la decisione della Commissione Europea di non avviare unad'per debito eccessivo nei confronti dell'. La correzione di circa 40 punti base (da 2,4% a 2%) nel valore del rapporto tra deficit pubblico e Pil èquindi ritenuta sufficiente, per il momento, ad evitare le sanzioni contro il nostro paese. Occorre tuttavia rilevare che permangono rilevanti squilibri nelle finanze pubblichene. Nel 2020 è plausibile che il rapporto deficit/Pil possa superare la soglia del 3% previsto dai trattati, mentre il debito pubblico rimane molto elevato ...

