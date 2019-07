Si perdono nei boschi della Sila | ritrovati sani e salvi

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) San Giovanni in Fiore. Tre persone di Crotone nella giornata di oggi si sono perse nelle fitte foreste del Parco Nazionalementre erano intente alla ricerca di funghi. L’allarme è scattato prontamente e sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore, per l’occasione guidati dal capo squadra Saverio Spadafora unitamente ai Carabinieri delle stazioni parco di Lorica e Camigliatello, i Carabinieri delle Stazioni di San Giovanni in Fiore e Camigliatello e una pattuglia del servizio vigilanza ambientale-LIPU che opera nella zona per la prevenzione degli incendivi in convenzione con l’Ente Parco Nazionale. Il pronto intervento ha consentito in breve tempo di rintracciare i tre dispersi in una zona posta a 1546 metri nel complesso forestale situato tra Carlomagno e Montagna Grande in agro di San Giovanni in ...

