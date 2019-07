Salvini e Di Maio divisi sull' autonomia se si parla di scuola

Di Maio avverte Salvini : "Con il M5s mai condoni" : Il nuovo terreno di scontro nella maggioranza si chiama pace fiscale o condono che dir si voglia: "Il Movimento di condoni non ne fa e non ne farà mai: troviamo assurdo che, quando si parla di tasse, il primo pensiero di qualcuno sia fare dei regali ai grandi evasori. Per noi i grandi evasori vanno in carcere!" scrive su Facebook il capo politico dei 5 Stelle e vice premier Luigi Di Maio. Ieri la lega ha rilanciato la pace ...

Matteo Salvini - un sms di fuoco a Luigi Di Maio : "Ma si può restare al governo con uno del genere?" : "Finché si lavora, si va avanti". Il motto di Matteo Salvini sul futuro del governo gialloverde non cambia. Anche se i toni usati dai pentastellati nei suoi confronti lo irritano parecchio. Le parole di Vincenzo Spadafora sulla "deriva sessista" dell'Italia e sul leader leghista, che avrebbe "aperto

Fondi russi a Lega - la domanda a Conte e Di Maio : ‘Chiederete chiarimenti a Salvini?’. Ma loro non rispondono : Dopo l’inchiesta del sito americano BuzzFeed e la pubblicazione di un audio che testimonia una trattativa tra emissari di Matteo Salvini e alcuni uomini d’affari russi per negoziare un finanziamento milionario di Mosca alla Lega, (smentito dal Carroccio, ndr) c’è poca voglia di parlare tra gli esponenti di governo pentastellati. Nessun commento da parte del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che fugge via dalle ...

Pil : Marcucci - ‘Italia congelata - Salvini e Di Maio non se ne occupano’ : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “L’Italia sarà ancora fanalino di coda in Europa. Siamo il Paese che cresce meno. Salvini e Di Maio non si abbassano a questi dettagli, l’economia non è il loro campo di gioco, se non per promuovere panzane che poi non diventeranno mai impegni concreti”. Lo dice il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci, commentando le previsioni economiche estive della Commissione ...

Matteo Salvini in soccorso del leghista ad honorem Luigi Di Maio : "Perché dobbiamo aiutarlo" : Nel suo ultimo retroscena, Augusto Minzolini lo definisce "leghista ad honorem". Si riferisce a Luigi Di Maio, il capo politico M5s, al centro dell'articolo del Minzo pubblicato su Il Giornale. Il ragionamento è quello che il giornalista sostiene da tempo: non ci sarà alcuna crisi di governo perché

Scontro Spadafora-Salvini - Di Maio basta polemiche - andiamo avanti : Giornata di tensione all'interno del governo sul tema delle pari opportunità. Attraverso un'intervista, il sottosegretario alle Pari Opportunità

Di Maio sminatore fra Spadafora e Salvini. In nome della ragion di Governo : Sminare il più possibile. “Pensiamo a lavorare”, è il motto di Luigi Di Maio che sembra uno di quei militari impegnati a liberare i campi di battaglia, in questo caso quello del Governo, dalle mine. Perché su una di queste l’intero esecutivo potrebbe saltare per aria e per il capo politico M5s è necessario superare indenne il 20 luglio, giorno in cui si chiude la finestra elettorale di settembre. Il ...

Feltri denigra Luigi Di Maio - sottolineando quanto il grillino non possa competere con Salvini : Nuovo affronto quello di Vittorio Feltri contro Luigi Di Maio del M5S “Di Maio ha dichiarato: più ci attaccano è più ci rafforziamo. Ma chi crede di essere, Salvini?”. Vittorio Feltri, su Twitter, gela con tre parole il capetto del Movimento 5 Stelle e vicepremier che pecca di megalomania. Tutto nasce da una dichiarazione del … Continue reading Feltri denigra Luigi Di Maio, sottolineando quanto il grillino non possa competere ...

Conte - Salvini - Di Maio e i rischi del “possibilismo” di governo : Giuseppe Conte presidente del Consiglio dei ministri, Luigi Di Maio vicepresidente e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Matteo Salvini vicepresidente e ministro degli Interni. E' l'attacco a...

Luigi Di Maio umiliato dall'ex grillino Giannuli : "M5s finito con Salvini - presto non supererà lo sbarramento" : Sempre più deluso dal M5s, lo storico Aldo Giannuli ospite di Omnibus su La7 celebra il De Profundis del Movimento di Luigi Di Maio. "Ormai è una esperienza politica destinata a concludersi accodandosi a Salvini sul tema immigrazione, nel giro di 3 anni non supererà nemmeno lo sbarramento". Leggi an

Luigi Di Maio provoca Salvini : "Si sente solo sui migranti? Gli regaleremo un peluche" : "Se Salvini si sente solo, come dice, sul tema dei migranti, gli mandiamo un peluche". Luigi Di Maio provoca, ironizzando con i giornalisti che gli chiedevano commenti sulle politiche del Viminale a margine della cerimonia per l'anniversario della Polizia pentitenziaria in piazza del Popolo, a Roma.

