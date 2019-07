Raggi | al via ‘Estate 2019’ | 32 istituti aperti a Roma

Roma - vertice al Ministero con Zingaretti - Raggi e Costa : “Ora rifiuti all’estero - poi il via a nuovi impianti” : “Basta cercare le responsabilità, dobbiamo guardare avanti. Abbiamo trovato soluzioni”. Così il ministro all’Ambiente, Sergio Costa, al termine del vertice al Ministero con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. Dopo giorni di tensioni e polemiche incrociate, ora i vari enti cercano un’azione comune. Ma, come precisa Costa, “in attesa di nuovi impianti”, la ...

Lorenzin contro Raggi : Ama non risparmia nemmeno via Fani : Roma – “L’Ama non risparmia neanche via Fani #moro #spazzatura #roma #rifiuti #monnezza #romasporca #Raggidimettiti”. Lo scrive su facebook Beatrice Lorenzin. L'articolo Lorenzin contro Raggi: Ama non risparmia nemmeno via Fani proviene da RomaDailyNews.

Le sette piaghe di Roma - il governo avvisa Raggi : rifiuti via in 20 giorni. L?Asl : allarmi triplicati : Venti giorni per pulire la Capitale. Il ministro dell?Ambiente, Sergio Costa, lo ha detto chiaramente alla sindaca Virginia Raggi nell?incontro dell?altro giorno: mi spendo in prima...

Archiviato esposto contro la Raggi per il nuovo stadio della Roma : La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’esposto contro il sindaco di Roma Virginia Raggi per il nuovo stadio della Roma. Lo scrive Il Fatto Quotidiano. La Raggi è indagata per abuso di ufficio in seguito all’esposto dell’architetto Francesco Sanvitto, presentato per conto dell’associazione ”Tavolo della libera urbanistica”. “Nell’esposto si faceva riferimento alle procedure per il progetto del nuovo ...

Stadio della Roma - nuova richiesta di archiviazione per la sindaca Virginia Raggi : Le nuove indagini non hanno cambiato il quadro probatorio e quindi Virginia Raggi deve essere archiviata. È la conclusione alla quale è giunta la pm Elena Neri riguardo all’accusa di abuso d’ufficio ipotizzata a carico della sindaca di Roma nella vicenda del nuovo Stadio della As Roma dopo un esposto di un architetto. Lo scorso 20 aprile, il gip Costantino De Robbio aveva detto no alla prima richiesta del pubblico ministero e ...

Previsioni Meteo terribili - il Friuli Venezia Giulia avvia un monitoRaggio speciale contro il caldo : Le Previsioni Meteo confermano che nelle prossime giornate anche il Friuli Venezia Giulia sarà investito dalla prima ondata di calore della stagione. Questa notizia ha dato modo al vicepresidente della Regione e assessore alla salute di ricordare i servizi già attivati per l’informazione e il telecontrollo delle fasce di popolazione fragile. “I modelli previsionali – ha dichiarato Riccardi – ci stanno confermando che fra ...

Maltempo : Comune Milano avvia monitoRaggio fiumi Seveso e Lambro : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Il centro meteo della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo in codice giallo per rischio temporali forti a partire dalle ore 16 di oggi, venerdì 21 giugno, con un peggioramento della situazione verso la serata e nelle ore successive fino a domani. Per questo l'a

Raggi : da discarica a cielo aperto a strada percorribile - riapre via Sansoni : Roma – “Una discarica a cielo aperto, abbandonata per anni, e’ tornata a essere una strada pienamente percorribile dai cittadini del quartiere Tor Sapienza, alla periferia est della citta’. Via Guglielmo Sansoni viene riaperta al traffico e alla circolazione, diventando finalmente agibile”. E’ quanto annuncia il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook. “Era stata chiusa per consentire ...

Raggi : al via lavori di rifacimento asfalto su corsie riservate ai tram : Roma – “Stiamo rifacendo l’asfalto nelle corsie riservate ai tram con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e migliorare la circolazione dei mezzi. Cantieri aperti in arterie importanti come via Flaminia, viale Tiziano, viale Rossini, viale Liegi, viale Regina Margherita, viale Regina Elena, piazza Thorvaldsen e piazza Mancini dove circolano le linee 2, 3 e 19. Per limitare al minimo i disagi il dipartimento ...

Raggi : portati a termine lavori su tratto finale Viale delle Terme di Caracalla : Roma – “Completati i lavori sul tratto finale di Viale delle Terme di Caracalla, all’altezza degli archi, nel centro della citta’. È stata rifatta la pavimentazione e ripristinato il sistema di smaltimento della pioggia di una delle strade storiche di Roma, riportando la viabilita’ alla normalita’. I lavori sono stati realizzati dal Dipartimento SIMU in collaborazione con la Soprintendenza di Stato dopo ...

Pelonzi : Raggi non sa come districarsi da impianto della Roma - avviata procedura stadio-exit : Roma – “Raggi sul progetto stadio della Roma non sa come uscire dal pantano in cui si e’ infilata. La delibera taglia-cubature e taglia-opere pubbliche un disastro. E ora? Iniziera’ una manfrina per giustificare la ‘stadio exit’ e poi ennesimo scaricabarile sul fallimento”. Cosi’ in un tweet Giulio Pelonzi, capogruppo del Partito democratico capitolino. L'articolo Pelonzi: Raggi non sa come ...