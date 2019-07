Pd | Gentiloni | “Perché Salvini non dice che Savoini è un mariuolo? M5s? È sull’orlo del

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) “Caso Lega-Russia? Perchénoncheè un imbroglione, un, una mela marcia? E non a caso ho scelto due espressioni non casuali”. Così, ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio 24, il presidente del Pd, Paolo, si pronuncia sulla vicenda che ha riguardato la Lega e lo fa citando Bettino Craxi, quando gli chiesero di definire Mario Chiesa. Lega,: “? Non sapevo di quell’incontro. Riferire in Parlamento? Non c’entro, mai preso una lira da nessuno”osserva: “Sotto il profilo politico, abbiamo uno dei Paesi principali del mondo occidentale e dell’Europa che ha un leader di governo, in particolare la Lega con qualche problemino anche nel, che condividono una impostazione che in modo molto chiaro Putin ha esplicitato ...

pdnetwork : Sui presunti fondi Lega-Russia serve 'un'inchiesta parlamentare'. Si tratta di 'un gigantesco problema politico per… - mannocchia : Minniti dovrebbe sapere meglio di altri che in Libia non esistono centri di accoglienza, bensì centri di detenzione… - lucianonobili : Carlo perdonami non c’è nessun attacco a Gentiloni e Minniti. Solo una riflessione, secondo me doverosa, sul doppio… -