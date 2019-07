La sicurezza del 5G nasce in un paesino della Campania

CASSETTE DI sicurezza/ La mossa che occorre oltre al condono della Lega : Si torna a parlare di condono sulle CASSETTE di SICUREZZA. Un provvedimento non inefficace. Se accompagnato dal contrasto al riciclaggio

Palombari del Comsubin fanno esplodere 20 ordigni nelle acque della Sicilia per mettere il mare in sicurezza : immagini spettacolari [FOTO e VIDEO] : I Palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno concluso oggi una delicata operazione subacquea nelle acque di Altavilla Milicia (PA) attraverso la quale sono stati neutralizzati 20 pericolosi ordigni esplosivi. L’intervento d’urgenza del Nucleo SDAI è stato richiesto dalla Prefettura ...

Decreto sicurezza bis - la bomba del Pd Fiano sul M5s : "Anche voi da Putin". Terrificante accusa : I grillini sono andati da Putin? Il deputato del Pd Emanuele Fiano, presidente dei dem alla Camera, la butta lì sibillino legando indirettamente il caos sul Decreto sicurezza bis al caso dei "fondi russi" che coinvolge in queste ore la Lega. Leggi anche: "Corruzione internazionale". Al Tribunale di

Maltempo Taranto - ritrovata la cabina dell gru crollata. Un collega dell’operaio disperso : “Lavorare su quelle gru è troppo pericoloso - non c’è sicurezza” : E’ stata individuata in mare questo pomeriggio la cabina della gru, precipitata ieri durante la bufera di vento e pioggia che ha investito Taranto, all’interno della quale dovrebbe trovarsi il corpo di Cosimo Mimmo Massaro, 42 anni, l’operaio dato per disperso. L’individuazione è avvenuta mediante una strumentazione tecnologica in dotazione ai vigili del fuoco che permette una osservazione a distanza. Questa sera o quasi ...

Dl sicurezza bis - Salvini adirato con Fico : “Blocca 8 emendamenti della Lega del pacchetto polizia” : Matteo Salvini adirato con Fico: "Mi stupisco che Fico stia bloccando otto emendamenti al dl Sicurezza, coofirmati da Lega e 5Stelle, per migliorare qualità della vita di poliziotti e vigili del fuoco". Ma Fico rimanda al mittente le accuse: "emendamenti sono oggetto del vaglio che i presidenti di commissione competenti svolgono in piena autonomia"

Garanzia della sicurezza sui giochi : il quadro attuale : In Italia c’è grande attenzione attorno al mondo del gioco. In effetti esso rappresenta una delle voci che contribuisce in

Esplosione Stromboli - sopralluogo del governatore siciliano Musumeci a Ginostra : “metteremo in sicurezza il vulcano” [FOTO] : sopralluogo del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, stamane, nella frazione di Ginostra sull’isola di Stromboli. A una settimana dall’Esplosione del vulcano, che ha causato un morto e due feriti, il governatore ha voluto rendersi conto personalmente della situazione per comprendere quali siano le iniziative da mettere in campo, oltre a quelle già realizzate nell’immediatezza, per uscire definitivamente dalla fase ...

Dl sicurezza bis - Salvini : “Fico blocca otto emendamenti della Lega”. Presidenza Camera : “Sbaglia - sono in commissione” : otto emendamenti presentati dalla Lega al decreto Sicurezza bis sono al centro dell’ennesima frizione tra le due anime del governo gialloverde. A dare fuoco alle polveri è stato Matteo Salvini, che ha puntato il dito contro il presidente della Camera: “Mi stupisco che Fico stia bloccando otto emendamenti al dl Sicurezza, coofirmati da Lega e 5Stelle, per migliorare qualità della vita di poliziotti e vigili del fuoco”, ha detto ...

Messaggero : Gli Irriducibili contro il decreto sicurezza - abbandonano la curva Nord della Lazio : Dura protesta da parte del gruppo storico della curva Nord della Lazio. gli Irriducibili, contro le dure imposizioni previste dal decreto sicurezza. Secondo quanto riporta il Messaggero, lasceranno al curva vuota in maniera permanente, niente più stadio,niente più trasferte, niente più cori e coreografie. Hano deciso di togliere lo striscione, non partecipando più a qualsiasi iniziativa all’interno dell’Olimpico e in qualsiasi altro stadio dove ...

Privacy - dati personali e sicurezza : ecco come le app di food delivery li usano : L’app di Deliveroo (foto Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images) Il 19 giugno la Guardia di finanza ha bussato alle porte di Deliveroo. A richiedere l’ispezione è stata l’Autorità garante per la Privacy, che ha aperto un’istruttoria sul trattamento dei dati personali da parte della app di food delivery. D’altro canto le piattaforme per la consegna di cibo a domicilio, come Deliveroo o le concorrenti, Just eat, Glovo o Uber eats, sono ...

Ex Ilva - la procura ordina lo spegnimento dell'Altoforno 2 : "Non rispettate prescrizioni sulla sicurezza" : Lo stop significherà il blocco di parte della produzione. Il provvedimento parte dall'inchiesta su un incidente mortale del 2015. Applicate solo una parte delle misure indicate della procura

Dl sicurezza bis - la proposta della Lega : arresto immediato per i comandanti delle Ong : Un emendamento della Lega al decreto sicurezza bis prevede l'arresto del comandante delle Ong che operano nel Mediterraneo in tutti i casi in cui compiano "il delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra”. Una norma che sembra prendere spunto dal caso della Sea Watch e della sua capitana Carola Rackete.

Nuova imboscata del M5s sulla sicurezza - l’ira dei leghisti : Nel mirino del MoVimento Cinque Stelle ora c'è pure il Decreto Sicurezza bis. Altro provvedimento bandiera della Lega, dopo quello sulle Autonomie sui cui finora prevale l'ostruzionismo sempre dello stesso M5s. Il fuoco amico dei pentastellati sulla legge contro l'immigrazione clandestina è già scattato. Oggi alle 15 scadrà il termine di presentazione degli emendamenti e per il governo sarà il primo banco di prova. E c'è già chi è pronto a ...

La Cina controlla gli smartphone a chi entra nel Paese. sicurezza o clima del terrore? : Verrebbe da dire “che figli di Trojan” e stavolta non ci sarebbe alcun riferimento a vicende nostrane che hanno evidenziato le italiche miserie. L’epiteto tecno-scurrile in questo caso è indirizzato agli agenti della Polizia di frontiera della Repubblica Popolare Cinese, in servizio al confine con il Kyrgyzstan. Gli sbirri della regione di Xinjiang stanno conducendo una delle più acrobatiche operazioni di pedinamento virtuale e controllo ...