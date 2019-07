Juve | Sarri come Scaloni potrebbe impiegare Dybala da ' falso nueve'

Juventus - Khedira non rientra nei piani di Sarri : valuta un’offerta del Fenerbahce : Sami Khedira non rientra nei piani di Sarri, quantomeno da titolare. Lui sta valutando un’offerta del Fenerbahce.“powered by Goal”Tempi di profondo cambiamento in casa Juventus. L’arrivo di Maurizio Sarri prima, poi due colpi da novanta a centrocampo come Rabiot e Ramsey. E proprio a causa di questa trasformazione tattica, c’è qualcuno che dovrà fare le valigie…Stiamo parlando di Sami Khedira, che dopo quattro anni ...

Juventus - due ipotesi di formazione per Sarri : 4-3-1-2 o schema in stile Napoli : Sta nascendo la nuova Juventus di Maurizio Sarri. Il tecnico napoletano sta lavorando senza sosta per la prossima stagione e starebbe pensando ad una squadra iper-offensiva. Sarri potrebbe decidere di alternare il 4-3-1-2 che ha utilizzato durante la sua stagione ad Empoli e il 4-3-3, con il quale ha sbalordito tutti al Napoli. Non si esclude, comunque, che Sarri a volte usi il 4-2-3-1, schema al quale molto spesso si è affidato Massimiliano ...

Allenamento Juventus- Totale innovazione, nuova idea tattica e via alla nuova stagione della Juventus. I bianconeri si preparano alla nuova annata con un'idea di calcio totalmente diversa e ancora da assimilare al 100%. Il primo Allenamento della Juventus ha svelato le prime avvisaglie di "nuovo calcio", improntato nel fraseggio breve e nelle giocate di prima

Il sarrismo potrebbe essere il quid che è mancato alla Juve in Europa : Ieri la Juventus si è ritrovata alla Continassa per svolgere la prima seduta di allenamento dell'era Sarri. I giocatori e in generale il pianeta bianconero sono consapevoli che quest'anno avrà un sapore diverso rispetto al quinquennio vincente a marchio Allegri. La dirigenza ha voluto tagliare con il passato, senza cambiare l'obiettivo di vincere tutte le competizioni a cui si partecipa. La storia della Juve affonda le radici in un'anima ...

Juventus - primo allenamento agli ordini di Sarri : la squadra lavora già con la palla : Per i giocatori della Juventus sono terminate le vacanze. Infatti, questa mattina, i bianconeri si sono ritrovati alla Continassa per il raduno estivo. La squadra si è poi spostata al JMedical per sostenere le visite mediche di idoneità. Nella struttura bianconera si sono presentati Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Emre Can, Miralem Pjanic, Daniele Rugani, Mario Mandzukic, Joao Cancelo, Sami Khedira, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain. ...

Juventus - ecco lo staff di Sarri : Martusciello il vice - sorpresa Barzagli : Juventus – Andrea Barzagli fuori dallo staff di Maurizio Sarri. La Juventus ha reso noto i nomi di chi collaborerà col nuovo allenatore e, tra questi, non figura l’ex difensore bianconero. Scorrendo il lungo elenco, suddiviso in staff tecnico, preparatori, staff medico ed analisti, compare Giovanni Martusciello che sarà il vice di Sarri nonchè Daniele Tognaccini – ex Milan – nominato responsabile della preparazione ...

Juventus : fra selfie - autografi e sorrisi - inizia l’era Sarri : Le vacanze per la maggior parte dei giocatori sono terminate ed oggi 10 luglio anche la Juventus inizia i lavori in vista della prossima annata. I convocati per il raduno, questa mattina si sono presentati al JMedical per effettuare i test fisici di idoneità. Ad aspettare i bianconeri c’era un gruppo di tifosi che ha accolto con applausi i loro beniamini. Anche Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic, Joao Cancelo e Sami Khedira, inseriti loro malgrado ...

Ghoulam : “È stato difficile rinunciare alla Coppa D’Africa. Koulibaly migliore in Europa - che coppia con Manolas! Su James e Sarri alla Juve…” : L’intervista di Ghoulam a Sky Sport 24 L’esterno del Napoli, Faouzi Ghoulam è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ecco quanto ha dichiarato: “E’ stata una scelta molto difficile rinunciare alla Coppa D’Africa, la gente sa quanto ci tenga alla mia nazionale. Però ora le mie sensazioni sul campo qua a Dimaro sono buone. Ho vissuto tanti anni importanti qui a Napoli con giocatori molto carismatici come ...

Tacchinardi : 'Sarri farà divertire i tifosi della Juventus' : La Juventus ha ufficialmente iniziato la preparazione estiva, successivamente partirà per la tourneé asiatica per disputare alcuni match dell'International Champions Cup. Di certo, vi è molto attesa per vedere la nuova Juventus di Maurizio Sarri, che è pronto a promuovere il suo gioco in una società importante e vincente come quella bianconera. A tal riguardo ha parlato a Radio Bianconera l'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi, ...

Ritiro Juventus - Sarri ne convoca 33 : Ronaldo arriverà il 13 luglio - out in 7 : Ritiro Juventus- La Juventus riparte in vista della prossima stagione e si prepara a recitare la parte di assoluta protagonista in vista del campionato e della prossima Champions League. Sarri sarà pronto a progettare la nuova Juventus sul piano tecnico e tattico, inattesa di De Ligt, il quale potrebbe raggiungere i suoi nuovi compagni già […] L'articolo Ritiro Juventus, Sarri ne convoca 33: Ronaldo arriverà il 13 luglio, out in 7 proviene ...

Juventus - Sarri avrebbe dato ok alla cessione di Joao Cancelo : La Juventus è pronta ad iniziare la preparazione estiva, ma la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di quei giocatori funzionali al gioco di Maurizio Sarri. Oltre agli arrivi, però, la dirigenza bianconera deve necessariamente cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, anche per sistemare i conti della società: i probabili indiziati a lasciare Torino sono Perin, Joao Cancelo, Matuidi, Khedira, Higuain e Mandzukic. ...

Juventus – I primi convocati di Maurizio Sarri da allenatore della Juventus. I bianconeri hanno ufficializzato l'elenco dei calciatori che domani inizieranno a lavorare alla Continassa. Venti i giocatori della prima squadra, 13 quelli dell'Under 23 che mercoledì sosteranno visite mediche e primo allenamento. Il 13 luglio è previsto il ritorno di Cristiano Ronaldo e Matuidi, poi successivamente si aggregheranno anche