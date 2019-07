Il Cav non ha ucciso Imane Fadil Ma va?

Il pallone non è "sgonfio" : riCavi super e boom del calcio femminile (ma quanti debiti) : Luci e ombre nel 'Reportcalcio', lo studio della Figc realizzato in collaborazione con Arel e PwC. ricavi in crescita...

Esplosione Stromboli : “Un evento che non si verifiCava da tempo - siamo ancora in stato di preallerta” : La situazione incendi sull’isola di Stromboli, il giorno dopo le esplosioni che si sono verificate nel cratere, è “sotto controllo“, anche se “sono ancora attivi alcuni focolai, lontani dal centro abitato, dove stanno operando i Canadair“, rende noto il capo dei vigili del fuoco di Messina, Giuseppe Biffarella. A Ginestra, “tutti i roghi sono stati spenti e le persone sono rientrate a ...

Tour de France 2019 : Mark Cavendish non sarà al via della Grande Boucle per la prima volta dal 2007 : Mark Cavendish non prenderà parte al Tour de France 2019, che scatterà sabato 6 luglio a Bruxelles. Lo sprinter britannico è stato escluso dalla Dimension Data per la squadra che gareggerà alla Grande Boucle di quest’anno, mancando l’appuntamento con la corsa a tappe transalpina per la prima volta dal 2007. Cavendish vanta uno straordinario ruolino di marcia al Tour, con la bellezza di 30 successi di tappa ed un’affermazione ...

Giulia Cavaglià conferma : 'Io e Manuel non stiamo più insieme - si è rivelato un flop' : La storia d'amore tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, è ufficialmente finita: a confermare il gossip che circolava in rete da qualche giorno, è stata l'ex tronista di Uomini e Donne in alcuni video che ha postato su Instagram. Nel primo pomeriggio di domenica 30 giugno, dunque, la torinese ha informato i fan che il suo ormai ex fidanzato è stato una grande delusione per lei: secondo il racconto fatto dalla ragazza, il comportamento del ...

Mondiali di calcio femminile - il ct Bertolini ammette : “ha vinto la più forte - ma non gioCavamo ad armi pari” : Il commissario tecnico della Nazionale Italiana femminile ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con l’Olanda E’ finita l’avventura dell’Italia nel Mondiale di calcio femminile, è terminata con le azzurre uscite a testa alta al cospetto di un’Olanda apparsa più forte sotto tutti i punti di vista. AFP/LaPresse Nessun rammarico però per il ct Milena Bertolini, che è apparsa oggi in conferenza stampa ...