Concorso per presidi va avanti | il Consiglio di Stato accoglie l’appello del Miur

Concorso per educatore asilo nido ad Asti e per collaboratore sanitario a Lodi : Il Comune di Asti ha indetto un pubblico bando di Concorso per selezionare due figure professionali da inserire con la mansione di Educatori d'infanzia. Il contratto offerto è da intendersi a tempo indeterminato con un orario part time. Il Comune di Lodi ha indetto un pubblico bando di Concorso per selezionare figure professionali da inserire con la mansione di collaboratore professionale sanitario – educatore professionale. Concorso educatore ...

Concorso 20 Infermieri Cagliari : cosa sapere per candidarsi : A seguito della delibera 698 del 3 Luglio 2019 è stato indetto il bando di Concorso 20 Infermieri Cagliari, per la selezione mediante titoli ed esami di 20 Collaboratori professionali sanitari – Infermieri a tempo indeterminato con categoria D. In questo articolo forniremo tutte le informazioni necessarie per candidarsi. Le novità sui Concorsi Pubblici Concorso 20 Infermieri Cagliari: requisiti La partecipazione al Concorso Infermieri ...

Concorso Oss - scadenza il 18 luglio per candidarsi a tempo indeterminato : In un recente articolo si era parlato dell'emergenza sanitaria che si fa sentire su tutto il territorio nazionale: la carenza dei professionisti del settore riguarda medici, infermieri, farmacisti e operatori socio-sanitari. Per questo sono sempre più frequenti i concorsi e i bandi pubblicati delle strutture ospedaliere che cercano personale per far fronte alla suddetta necessità. A tal proposito l'ospedale Niguarda di Milano ha proclamato un ...

Superenalotto di oggi, 11 luglio 2019 : i numeri vincenti del concorso n.83

Concorso regione Campania 2019 : bando 2175 posti per diploma e laurea : Concorso regione Campania 2019: bando 2175 posti per diploma e laurea Concorso regione Campania 2019 – Pubblicati due avvisi sulla Gazzetta Ufficiale il 9 luglio: ci sarà tempo sino all’8 agosto per presentare le domande e concorrere ad uno dei 2175 posti che saranno distribuiti tra regione Campania ed enti campani. I due avvisi e le procedure concorsuali saranno gestite dalla Commissione Ripam. Concorso regione Campania 2019, ...

Come studiare per il Concorso Regione Campania? Tutte le risorse gratuite per test e simulazioni di prova : Come studiare per il concorso Regione Campania ora che i due bandi appositi sono stati pubblicati? Quali saranno gli argomenti della prova preselettiva prevista per settembre e Come è più opportuno esercitarsi, magari con risorse gratuite? Prima di dare più di qualche dritta agli aspiranti dipendenti pubblici, va segnalato che la prova preselettiva prevederà ben 80 domande da svolgere in 80 minuti: la maggior parte di queste, ossia 50, ...

Palermo : pubblicato Concorso per autisti Amat - sito azienda va in tilt : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - sito dell'Amat in tilt dopo la pubblicazione del bando di concorso per l'assunzione di 100 nuovi autisti. Il sito dell'azienda partecipata del Comune di Palermo che si occupa di trasporto pubblico ha raggiunto 5mila connessioni simultanee. Per contenere l’enorme flusso

Concorso Regione Campania per l'assunzione di giovani nei Comuni : già 5000 iscritti : Il presidente Vincenzo De Luca attiva la prima tranche dell'accordo col Formez per la formazione e assunzione di 3000 candidati. A ottobre si parte. Il piano prevede complessivamente 10mila posizioni

Concorso della Regione Campania - pubblicato i bandi per i primi 2175 posti di lavoro : Ieri, martedì 9 luglio, sono stati presentati i due bandi iniziali del maxi Concorso che porterà all'assunzione, in totale, di 10.000 dipendenti in Campania. I decreti pubblicati nelle ultime ore, invece, porteranno, per ora, alla copertura di 2175 posti di lavoro. Il primo bando di Concorso, che sarà per titoli ed esami, prevede l'occupazione di 950 posti di lavoro. Questi ultimi saranno riservati al personale non dirigenziale e permettono di ...

Concorso pubblico per educatori di asilo nido : possibilità di candidarsi fino al 29 luglio : Il comune di Piombino, in provincia di Livorno, ha emanato un bando di pubblico Concorso finalizzato all'assunzione di sei figure professionali da inserire con la mansione di educatori asilo nido. I sei posti sono a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1. Chi tra i candidati sarà dichiarato vincitore del Concorso potrà lavorare in uno dei tre differenti Comuni riportati di seguito: Piombino, Campiglia Marittima e San ...

Superenalotto di oggi, 9 luglio 2019 : i numeri vincenti del concorso n.82

Fumata nera per il bando del Concorso Regione Campania - il 9 luglio sulla Gazzetta Ufficiale o altrove? : Cercasi disperatamente il bando del concorso Regione Campania per 10.000 nuove assunzioni nell'ente pubblico. Peccato che nella data di ieri 8 luglio indicata dallo stesso Governatore Vincenzo De Luca come quella definitiva per la pubblicazione di tutte le informazioni relative alla selezione, nulla è accaduto. Un nuovo ritardo che si accumula a quello precedente che avrebbe voluto lo stesso passaggio concretizzarsi entro la fine di ...

Il bando del Concorso Regione Campania per 10.000 posti oggi 8 luglio : link Gazzetta e non solo : Quando esce il bando per il concorso Regione Campania per 10.000 nuovi posti di lavoro e dove è possibile trovare tutte le informazioni relative alla selezione pubblica senza precedenti per numero di potenziali assunzioni messi in campo? Proprio oggi 8 luglio, secondo quanto affermato dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca, ogni informazione sarà servita senza più ulteriori ritardi. Ecco dunque una pratica guida su dove cercare i ...

Superenalotto di oggi, 6 luglio 2019 : i numeri vincenti del concorso n.81