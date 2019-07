Allez les bleus | Francia ’98 | la prima volta dei galletti

lanotiziasportiva

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il 12 luglio 1998 lasaliva sul trono mondiale per lanella sua storia di Stefano Ravaglia Il primo Mondiale a 32 squadre, il primo Mondiale della Giamaica e l’ultimo di Beppe Bergomi e Roberto Baggio.’98, aperto da Brasile-Scozia 2-1 il 10 giugno, è anche l’ultimo Mondiale del millennio. Dopo la mancata qualificazione di quattro anninegli Stati Uniti, con un clamoroso doppio ko contro Israele e Bulgaria al Parco dei Principi, quando mancava un solo punto per la qualificazione, assenza che faceva il paio con quella del 1990, ladi Aimé Jacquet si prende la sua poltrona di diritto quale paese ospitante, battendo ancora unalo sfortunato Marocco (aveva perso contro gli Usa quello del 1994) per cinque voti. Il terzo posto del 1986 è ormai lontano, la squadra vive di nuova linfa con Zinedine Zidane che è ormai ...

