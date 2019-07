Viaggi & Turismo | Rossano la bizantina | la Calabria che non ti aspetti GALLERY

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Nessuno conoscemeglio di chi ci vive, nessuno la racconta con più entusiasmo di “Insieme per camminare”, l’associazione di giovani calabresi che nel comune di appartenenza, Corigliano-, ha fatto nascere una nuova realtà per promuovere ilincon l’obiettivo di sviluppare e consolidare le potenzialità della propria terra. Dall’alto Ionio cosentino si arriva a, la città, conosciuta anche come la Ravenna del sud, un borgo antico e autentico, ricco di fascino e fuori dai circuiti deldi massa. Un territorio da esplorare, vivere e conoscere a fondo, parte di quellache non tima ancora vera, ricca di storia, di antica bellezza e unicità. Se secondo il New York Times laè una meta da non perdere, di questaè propriola città da non mancare. Qui, dove lo sguardo spazia fino al mare, sono ...

LiaQuartapelle : Oggi la Lega vuole farci credere che Savoini loro non lo conoscessero. Eppure è iscritto alla Lega dal 1991, ha acc… - raistolo : Psyops russe per influenzare elezioni: “fantasie”. Viaggi di Salvini in Russia: “tutto normale”. Savoini visto parl… - LaStampa : L'aeroporto di Linate chiude per tre mesi: tutto quello che i viaggiatori devono sapere @penna_noemi @fulviocerutti -