Sara Calzolaio | il commento alla sentenza contro Antonio Logli | “La verità non è italiana”

Sara Calzolaio - il duro commento dopo la sentenza : “La verità non è italiana” : "La verità non è italiana, la giustizia nemmeno" il commento di Sara dopo la sentenza che ha condannato il suo compagno a 20 anni di carcere per l'omicidio della moglie Roberta Ragusa. Sara è rimasta sola nella villetta di Roberta a Gello (Pisa) insieme ai due figli di Logli. "Daniele mi stupisce: mi incoraggia. Alessia, invece è crollata".

Omicidio Roberta Ragusa : le liti tra Sara Calzolaio e Alessia Logli nelle intercettazioni : nelle ultime apparizioni televisive, Alessia e Daniele Logli, sono apparsi sereni e in armonia con il padre e quella che oggi ha preso il posto della loro madre, Sara Calzolaio. Non è stato sempre così. Ecco, nelle intercettazioni raccolte in casa Logli nel 2013, gli scontri verbali tra Alessia e Sara. "Devi stare attenta a come si parla, a cosa si dice, te datti fuoco!" dice il 7 aprile Sara ad Alessia, sgridandola. Per tutta risposta la ...

Caso Ragusa - Sara Calzolaio : Occuparmi dei figli di Roberta mi ha fatto andare avanti : Dopo l'intervista ad Alessia e Daniele Logli, i figli di Antonio e Roberta Ragusa, a due giorni dalla sentenza di Cassazione, Quarto Grado ha intervistato Sara Calzolaio. "Occuparmi dei figli di Roberta mi ha fatto andare avanti" ha detto la 36enne davanti alle telecamere, continuando a sostenere l'innocenza del compagno. Critiche furiose da parte del pubblico: "Sorrisi e risate fuori luogo", "Fa se stessa una santa e Roberta una madre padrona".

Sara Calzolaio ieri e oggi : come è cambiata la ‘rivale’ di Roberta Ragusa : Criticata dall'opinione pubblica che le ha dato della rovinafamiglie, l'ex babysitter dei figli di Roberta e Antonio Logli, Sara Calzolaio, oggi 36enne convivente di Logli, è sempre stata un personaggio centrale nella vicenda di Roberta Rafusa. Ecco come è cambiata, e come è cambio il suo ruolo nel contesto familiare dei Logli, nei sette anni del caso, dall'inizio della storia d'amore al trasferimento in casa Logli.