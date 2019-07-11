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Roma | spaccio in Chiesa | arrestati 6 migranti Oltre 2 kg di eroina | agenti aggrediti

Roma | spaccio in Chiesa | arrestati 6 migranti Oltre 2 kg di eroina | agenti aggrediti spaccio di droga in una Chiesa apostolica a Roma: arrestati sei migranti mentre tentavano di gettare l'eroina ...

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Roma, spaccio in Chiesa: arrestati 6 migranti/ Oltre 2 kg di eroina: agenti aggrediti (Di giovedì 11 luglio 2019) spaccio di droga in una Chiesa apostolica a Roma: arrestati sei migranti mentre tentavano di gettare l'eroina nello sciacquone del water.
ilsussidiario

twitterAlessioAntani : RT @max_ronchi: ARRESTATI 6 MIGRANTI CHE NASCONDEVANO E VENDEVANO EROINA IN UNA CHIESA DI TORRE ANGELA A ROMA - francescomorat2 : RT @max_ronchi: ARRESTATI 6 MIGRANTI CHE NASCONDEVANO E VENDEVANO EROINA IN UNA CHIESA DI TORRE ANGELA A ROMA - improtaf : RT @max_ronchi: ARRESTATI 6 MIGRANTI CHE NASCONDEVANO E VENDEVANO EROINA IN UNA CHIESA DI TORRE ANGELA A ROMA -

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