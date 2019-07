Paola Di Benedetto e Federico Rossi | perché si sono lasciati

Paola Di Benedetto e Fede si sono lasciati : l'annuncio pubblicato su Instagram : È tutto finito tra Paola Di Benedetto e Fede: ad annunciare la fine della relazione è stata l'ex Madre Natura di Ciao Darwin che, con una Story su Instagram, ha voluto condividere il difficile momento con i suoi fan. Tutto sembrava andare per il meglio tra i due giovani: Paola dopo la fine della sua storia con Francesco Monte, aveva trovato in Federico un compagno di vita, ma qualcosa deve essere cambiato, visto che la relazione è giunta al ...

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati/ Corna in vista? Il messaggio : Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati: l'ombra del tradimento si fa avanti: ecco tutte le ultime indiscrezioni.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi - amore finito : ‘Storia conclusa - fidarsi non serve a nulla’ : “La mia storia con Federico si è conclusa” con queste semplici parole condivise in una storia di Instagram pubblicata nella mattinata di giovedì 11 luglio Paola Di Benedetto ha confidato ai suoi follower che la relazione con Federico Rossi del duo musicale Benji & Fede si è interrotta. I due stavano insieme da circa un anno e sembrava che avessero superato una crisi recente ma, a quanto pare, il loro amore non è stato abbastanza ...

Mi ha mancato di rispetto! Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati : Sembra davvero essere l'estate delle "coppie che scoppiano". Si sono lasciati anche Paola Di Benedetto e Federico Rossi, come ha comunicato lei attraverso una story su Instagram. La ex Madre Natura e naufraga all'Isola dei Famosi e il cantante del duo Benji e Fede si erano legati un anno fa. La notizia della separazione arriva come un fulmine a ciel sereno perché i due apparivano sereni e solo pochissimi giorni fa erano insieme a un concerto di ...

Paola Di Benedetto e Fede si sono lasciati : l’annuncio che spiazza : Paola Di Benedetto e Fede si sono lasciati: l’ex naufraga lo annuncia attraverso i social Un annuncio che spiazza davvero: Paola Di Benedetto e Federico Rossi del duo Benji e Fede si sono lasciati. La notizia è fresca e risale alla prima mattinata di giovedì 11 luglio. L’ex naufraga lo ha voluto comunicare lei stessa […] L'articolo Paola Di Benedetto e Fede si sono lasciati: l’annuncio che spiazza proviene da Gossip e Tv.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati : Un'estate da ex. Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati dopo un anno d'amore, come segnalato dal settimanale Chi che riporta le dichiarazioni dell'ex Madre Natura di Ciao Darwin.La mia storia con Federico si è conclusa. Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore do tutto. Ma quando vedo mancare di rispetto non ci sto. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla. Il mio pensiero, adesso, è curare la mia mente e il mio ...

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono detti addio - : Francesca Galici Dopo più di un anno di relazione tra alti e bassi sempre superati, è finita tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto, come la stessa modella ha annunciato sul suo profilo Instagram con un breve ma chiaro messaggio ai suoi seguaci È finita tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Ad annunciarlo è stata proprio la modella attraverso il suo profilo Instagram. Un post a tempo nelle sue storie, che dopo 24 ore verrà ...

Paola Di Benedetto annuncia l'addio a Fede Rossi su IG : 'Fidarsi non serve a nulla' : Stamattina, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia dell'improvvisa rottura tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. La modella, con un messaggio apparso nelle sue Instagram Stories, ha annunciato l'addio al fidanzato con parole che lasciano intendere che potrebbe esserci una mancanza di rispetto dietro alla decisione che ha preso. I fan della coppia sono rimasti spiazzati dal triste epilogo, soprattutto se si pensa che i due ...

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati - lei : 'Se manca rispetto non ci sto' : La storia d'amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, del duo Benji e Fede, è giunta già al capolinea. Poco meno di un anno fa i due avevano annunciato pubblicamente la nascita della loro relazione, con tanto di foto social. Una storia che aveva fatto sognare i fan della coppia, in particolar modo quelli della bella Paola, i quali speravano che la ragazza potesse ritrovare di nuovo il sorriso dopo il tormentato periodo della fine della sua ...

Paola Di Benedetto si schiera con Giulia Salemi - la modella risponde : 'Girl power' : Paola Di Benedetto ha conquistato i fan di Giulia Salemi con un post pubblicato a sostegno dell'ex gieffina. Le due donne si sono trovate allo stesso evento, organizzato da Radio 105 per i 20 anni de Lo Zoo. Come molti sanno sia l'ex Madre Natura che l'influencer hanno avuto una storia con Francesco Monte. Nel caso della Di Benedetto la scintilla era scoccata durante l'esperienza a L'Isola dei Famosi. La modella italo-persiana invece, ha ...

Paola Di Benedetto la frecciatina contro Monte in favore di Giulia Salemi : Sembrerebbe dedicata a Francesco Monte la frase pungente di Paola Di Benedetto in favore di Giulia Salemi Giulia Salemi, dopo la fine della sua relazione con Francesco Monte, ha finalmente ripreso in mano le redini della sua vita, concentrandosi interamente sulla sfera professionale. Nelle scorse ore, l’influencer è stata delle protagoniste della festa di Radio 101, … Continue reading Paola Di Benedetto la frecciatina contro Monte in ...

Giulia Salemi : Paola Di Benedetto lancia una frecciatina a Monte : Paola Di Benedetto supporta Giulia Salemi: il messaggio per Francesco Monte Giulia Salemi, dopo la fine della sua relazione con Francesco Monte, ha finalmente ripreso in mano le redini della sua vita, concentrandosi interamente sulla sfera professionale. Nelle scorse ore, l’influencer è stata delle protagoniste della festa di Radio 101, dove ha perfino gestito alcuni spazi sul palco dell’evento. Tra il pubblico non poteva mancare ...

Giulia Salemi e Paola Di Benedetto unite dopo Monte : il gesto : Giulia Salemi e Paola Di Benedetto: il gesto social delle due ex fidanzate di Francesco Monte Giulia Salemi e Paola Di Benedetto, entrambe ex fidanzate di Francesco Monte, hanno preso parte alla festa dei 20 anni de Lo Zoo di 105. Sono diversi gli artisti che hanno preso parte all’evento, ma anche tanti ospiti del […] L'articolo Giulia Salemi e Paola Di Benedetto unite dopo Monte: il gesto proviene da Gossip e Tv.