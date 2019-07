Nintendo sta lavorando al trasferimento dei giochi tra diversi dispositivi Switch

Super Monkey Ball sta per ritornare su PC - PS4 e Nintendo Switch? : A quanto pare SEGA è al lavoro su un nuovo titolo dedicato a Super Monkey Ball, poiché un nuovo gioco della serie è comparso all'interno di un sito di rating taiwanese.Attualmente il gioco non ha ancora un nome in inglese e, come riporta VG247, l'unico modo per trovarlo è digitare il titolo in cinese, cosa che è stata fatta dal sito Goldmetalsonic.Il tema del gioco sembra aver a che fare con il cibo poiché sia il titolo giapponese che quello ...

Nintendo Switch Lite è stato annunciato con tutti i dettagli ufficiali : In un video mostrato oggi, Nintendo ha svelato Nintendo Switch Lite, una console pensata specificamente per giocare in modalità portatile ai titoli per Nintendo Switch. Nintendo Switch Lite sarà disponibile dal 20 settembre in tre diversi colori: giallo, grigio e turchese. Oltre alla console, sarà possibile acquistare anche un set composto da una custodia e una pellicola protettiva per lo schermo di Nintendo Switch Lite. Nintendo Switch, la top ...

Nintendo prevede di spostare parte della produzione di Switch fuori dalla Cina : Nintendo prevede di spostare parte della produzione di Switch in Vietnam, fuori dalla Cina, per diversificare i siti produttivi, ha detto a Reuters un portavoce del produttore giapponese di videogiochi.La mossa renderebbe Nintendo l'ultima società a trasferire la produzione fuori dalla Cina, in mezzo a una guerra commerciale con gli USA caratterizzata da alte tariffe di importazione.Nintendo prevede di effettuare il parziale spostamento in ...

Nintendo Switch Mini potrebbe avere una batteria a lunga durata e schermo a 1080p secondo un analista : Di Nintendo Switch Mini, a parte una serie di rumor apparsi in questo periodo, non sappiamo ancora praticamente nulla. E secondo nuove indiscrezioni la prossima console ibrida potrebbe avere una batteria a lunga durata ed uno schermo 1080p.A "confermarlo" sarebbe l'analista di Tirias Research, Jim McGregor. All'interno di un articolo di Forbes, come riporta Nintendo Enthusiast, si legge: "La versione 'Mini' di Nintendo Switch sfrutterà due ...

"Nintendo non è rimasta indietro nel campo dei servizi online" : Miyamoto è senz'altro una figura molto importante per Nintendo nonché un personaggio noto all'intera industria videoludica, per cui non sorprende come qualsiasi sua affermazione non passi inosservata, diventando di dominio pubblico in pochissimo tempo.Come riporta IGN, Miyamoto ha dichiarato che la grande N non ha nulla da invidiare ai suoi competitor per quanto riguarda network e servizi online, affermando che per quanto riguarda la tecnologia ...

Nintendo punterà sulla base di Switch installata per contrastare il divario con PS5 e Project Scarlett : È ben noto a tutti che Nintendo Switch sia una console meno potente rispetto a PlayStation 4 e Xbox One. Tuttavia, attualmente questa differenza è accettata a causa del fatto che questi sistemi sono legati a televisori e il punto di forza di Switch è la portabilità.C'è stato un numero elevato di porting da quando è stato lanciato Switch, che vanno da giochi più vecchi a quelli che vengono pubblicati contemporaneamente. La performance dei porting ...

Nintendo sta lavorando a un controller accessibile che punta a diventare lo standard next-gen : Stando alle ultime voci di corridoio, a Kyoto sarebbe in sviluppo del nuovo hardware. Nintendo sta facendo parlare molto di sé negli ultimi giorni per via della presunta versione "Mini" di Switch, ma non è a questo che ci riferiamo ora.Il nuovo hardware in sviluppo, come riporta Nintendoeverything, sarebbe infatti un nuovo controller: Nintendo è stata la prima a realizzare lo stile di gioco basato sul pad direzionale con pulsanti aggiuntivi, e ...

Nintendo cambia posizione sulla censura : "inibisce l'onestà e la diversità dei videogiochi" : Ultimamente, Sony ha subito una reazione violenta per quanto riguarda i cambiamenti di politica sulla censura. Diversi giochi hanno avuto il loro contenuto modificato per conformarsi a queste linee guida. Nintendo, tuttavia, ha allentato le sue politiche negli ultimi anni. Grazie a questo, le versioni inalterate di giochi hanno spesso trovato casa su Switch. Nintendo ha recentemente ribadito questa politica durante l'Assemblea generale annuale ...

Bloodstained : Ritual of the Night - il team riconosce la scarsa qualità del porting su Nintendo Switch : Nonostante Bloodstained: Ritual of the Night sia stato pubblicato su Nintendo Switch una settimana dopo l'uscita su PlayStation 4, Xbox One e PC, la situazione del porting non è delle più rosee. Molti utenti infatti hanno lamentato la scarsa qualità della versione per la console ibrida chiedendo agli sviluppatori di apportare modifiche al gioco.Come riporta Destructoid, circa un giorno e mezzo dopo che l'edizione su Switch è stata pubblicata ...

BLOODSTAINED : RITUAL OF THE NIGHT disponibile su Nintendo Switch : L’ action-RPG a scorrimento laterale in stile gotico firmato da Koji Igarashi BLOODSTAINED: RITUAL of the NIGHT, sviluppato da ArtPlay e pubblicato da 505 Games, è disponibile da oggi in versione digitale per Nintendo Switch mentre la versione pacchettizzata arriverà nei negozi italiani a partire da venerdì 28 giugno. Questo lancio segue di poco il grande successo ottenuto dalle ...

Open Sea Republic : Nintendo protagonista del festival presentato da Red Bull : Grandi emozioni, divertimento e sano spirito di competizione: queste le caratteristiche che è in grado di offrire Nintendo Switch, la console da gioco più comoda, flessibile e dinamica di sempre. Caratteristiche che si possono trovare anche a bordo dell'evento presentato da Red Bull, Open Sea Republic, un enorme palco itinerante che salperà oggi, venerdì 21 giugno, da Genova a bordo di una nave GNV in direzione Olbia e farà ritorno domenica 23 ...

Nintendo sta valutando lo streaming - ma il focus è sul supporto fisico e i download : Mentre gran parte del settore sta inseguendo il modello di streaming che ha trasformato musica, TV e film, Nintendo probabilmente si atterrà a metodi più tradizionali di distribuzione di giochi, riporta GamesIndustry.Ciononostante, il titolare della piattaforma sta considerando l'utilizzo della tecnologia e sta tenendo d'occhio il servizio di Google Stadia e l'imminente Project xCloud di Microsoft.Parlando con TechCrunch, il responsabile della ...

E3 2019 : annunciato The Dark Crystal : La resistenza per Nintendo Switch : L'attesissima serie prodotta da Netflix, The Dark Crystal: La resistenza, sbarca su Nintendo Switch con questo avvincente gioco di strategia! In Dark Crystal: La resistenza, i fan possono immergersi nel mondo fantasy di Thra rivivendo, e andando oltre, gli eventi della serie. Saranno presenti anche personaggi giocabili, storie e ambientazioni mai visti prima. Il gioco arriverà nel 2019, di seguito potete trovare il trailer mostrato durante il ...

E3 2019 : Panzer Dragoon torna questa volta su Nintendo Switch : Il Nintendo Direct presentato all'E3 ha annunciato anche un titolo per i più nostalgici.Stiamo parlando del ritorno di Panzer Dragoon: il primo remake sarà pubblicato entro la fine del 2019 e includerà immagini completamente rinnovate per un pubblico moderno oltre a diversi aggiornamenti dei controlli di gioco che renderanno più facile per i fan di oggi giocare e divertirsi su Nintendo Switch. Anche il secondo gioco è stato annunciato in ...