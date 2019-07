Matteo Salvini | minacce di morte al risveglio | Per il ministro Duce | la

Gianluca Savoini - fango e rubli su Matteo Salvini? "Una trappola - cosa è accaduto in quell'albergo" : «È una cosa schifosa, una porcheria, non c' è nulla di nulla! La Lega non ha mai preso un centesimo o un rublo dalla Russia, è facilmente verificabile. Hanno piazzato microfoni, intercettato, magari hanno anche mandato qualcuno a recitare una parte. Però guardi, chi di dovere, visto che questi vogli

Matteo Salvini - il grillino Giuseppe Brescia riscrive il decreto Sicurezza bis : "Emendamenti inammissibili" : I rapporti tra le due alleanze di governo si incrinano ancora. Oggi, mercoledì 10 luglio, è stato dichiarato inammissibile l'emendamento della Lega - a prima firma Ingrid Bisa - relativo all'inasprimento delle norme sulle espulsioni, il cosiddetto decreto Sicurezza bis. Il motivo? Per il pentastella

Matteo Salvini - un sms di fuoco a Luigi Di Maio : "Ma si può restare al governo con uno del genere?" : "Finché si lavora, si va avanti". Il motto di Matteo Salvini sul futuro del governo gialloverde non cambia. Anche se i toni usati dai pentastellati nei suoi confronti lo irritano parecchio. Le parole di Vincenzo Spadafora sulla "deriva sessista" dell'Italia e sul leader leghista, che avrebbe "aperto

Alfonso Bonafede - l'elogio di Matteo Salvini : immigrati e magistrati - ha ragione su tutto : Il contesto è quello della buvette a Montecitorio, semideserta, dove si palesa Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia, probabilmente il più fedele tra i fedelissimi di Luigi Di Maio. Ad intercettarlo c'è Augusto Minzolini, che riporta quanto detto dal Guardasigilli in un retroscena su Il Giornal

Lega - accuse dagli Usa : "Emissario cercava soldi a Mosca". Matteo Salvini : "Querelo tutti" : Ci mancavano i rubli, nell'assedio contro Matteo Salvini e la Lega. Ora il sito americano Buzzfeed ha dato conto di una presunta riunione tra un uomo vicinio al Carroccio ed esponenti del Cremlino. Immediata, e durissima, la reazione del ministro dell'Interno: "Ho già querelato in passato, lo farò a

Maria Elena Boschi come Laura Boldrini : "Matteo Salvini sessista - possibili atti di violenza" : Peggio di Vincenzo Spadaofra, il quale ha accusato Matteo Salvini di "sessismo" per gli attacchi a Carola Rackete, ci sono solo Laura Boldrini e Maria Elena Boschi. La prima ovviamente ha cavalcato a caldo la polemica. La seconda invece ha atteso il giorno dopo, un'intervista pubblicata - ovviamente

Matteo Salvini in soccorso del leghista ad honorem Luigi Di Maio : "Perché dobbiamo aiutarlo" : Nel suo ultimo retroscena, Augusto Minzolini lo definisce "leghista ad honorem". Si riferisce a Luigi Di Maio, il capo politico M5s, al centro dell'articolo del Minzo pubblicato su Il Giornale. Il ragionamento è quello che il giornalista sostiene da tempo: non ci sarà alcuna crisi di governo perché

Matteo Salvini pronto a rafforzare la pace fiscale : nuove misure per cittadini e imprese : Buone notizie per i contribuenti italiani. Si profila una nuova “pace fiscale”. “Il decreto fiscale collegato alla scorsa manovra è

La debolezza di Matteo Salvini è donna : Definitivamente, le donne fanno perdere la testa a Matteo Salvini. Reazione non sorprendente in un uomo, se si tratta di amore. In questo caso si parla invece di tutt’altro. Dopo mesi al Governo infatti il vigoroso (e per favore non prendete questo aggettivo come un doppio senso) vicepremier, che ha girato ripetutamente tutta Italia e ritorno, e ha incrociato Facebook live, foto e dichiarazioni con la metà della ...

Laura Boldrini - puro odio contro Matteo Salvini : "Infetta la società - ha rovinato l'Italia" : Nel giorno in cui Vincenzo Spadafora accusa Matteo Salvini di "sessismo", ovviamente Laura Boldrini non perde tempo per infilarsi nella polemica. La fu presidenta della Camera prima prende "positivamente atto" delle parole del sottosegretario grillino, dunque intervistata dall'Huffington Post rincar

Matteo Salvini conferma : "Ho fatto a Giuseppe Conte il nome del prossimo ministro per le Politiche Ue" : Nel giorno dello scontro con Vincenzo Spadafora e col M5s, Matteo Salvini ufficializza a Montecitorio il fatto che sia stato chiuso il cerchio sul ministro per gli Affari Europei: "Ho proposto a Giuseppe Conte il nome del prossimo ministro per le Politiche Ue, aspetto l'ok. Noi siamo pronti", ha aff

Decreto sicurezza bis - come cambia il provvedimento voluto da Matteo Salvini : La maggioranza, formata da Lega e Movimento 5 Stelle, ha trovato un accordo sugli emendamenti da presentare al Decreto sicurezza bis, il provvedimento fortemente voluto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. La maggior parte delle proposte di modifica riguarda il ruolo delle Ong e le sanzioni previste per chi non rispetta il Decreto.Continua a leggere

Matteo Salvini a Comiso : Matteo Salvini a Comiso dove ha incontrato il sindaco Maria Rita Schembari. Il Ministro degli interni ha ascoltato le problematiche dell’aeroporto

Matteo Salvini fregato da Conte - Paolo Becchi : "Una grande scorrettezza" - la prova dell'euro-complotto : "Dimostrazione di grande scorrettezza". Paolo Becchi punta il dito contro Giuseppe Conte, protagonista dello sgambetto alla Lega all'Europarlamento. Si parla di nomine Ue e il professore, intervistato da LoSpecialeGiornale.it, va dritto al punto: "Io penso che Matteo Salvini avrebbe la capacità di t