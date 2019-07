Mariah Carey rivela: In vita mia sono stata a letto solo con cinque persone!

(Di giovedì 11 luglio 2019) La cantanteè senza dubbio una delle dive più sensuali dello spettacolo. In un'intervista rilasciata a Cosmopolitan hato alcuni dettagli piuttosto intimi della suaprivata, dichiarando di aver avutopartner sessuali. Ripercorrendo la suasentimentale, tra due matrimoni e qualche flirt, non sarà difficile individuare i fortunati. Nell'intervista al noto settimanale americano, dove la cantante ha parlato tanto della sua carriera quanto delle suaprivata,stati affrontati anche argomenti piuttosto intimi, a cui però lanon si è sottratta. Le è stato chiesto, infatti, con quante persone fosse andata ae la star non ha esitato are: "Non ne ho avuti tanti, ma ce nestati una varietà. Ho fatto sessoconpersone nella mia, quindiun po’ puritana rispetto alla maggior parte delle altre persone."Lepersone in questione nondifficili da individuare. Si tratta dell'ex presidente della Sony, Tony Mottola, con cui èsposata dal 1993 al 1997. Il loro è sempre stato un rapporto tormentato, la diva racconta di esserne completamente soggiogata, infatti hato al settimanale: "Aveva un grande controllo sulla mia. Era molto più grande di me e aveva molto potere e voleva che restassi lontana dalla maggior parte della gente, mi sembrava di essere sotto sequestro."