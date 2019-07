Lega | la Procura di Milano indaga sui presunti finanziamenti russi Salvini | «Mai preso

Fondi russi per finanziare la Lega - la procura di Milano apre un'inchiesta : Dopo le rivelazioni del settimanale L'Espresso e la pubblicazione degli audio. Indagine per corruzione internazionale affidata ai pm Ruta e Spadaro

