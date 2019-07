L' appello del gesuita | Il porno è una droga e va bandito dal web

ilgiornale

(Di giovedì 11 luglio 2019) Cristina Verdi Uno studio pubblicato dalla Civiltà Cattolica mette in guardia sui rischi connessi allagrafia: "È unache influisce su ogni ambito della vita quotidiana e compromette i processi cognitivi" Una vera e propriache compromette le relazioni sociali, lavorative e sentimentali e atrofizza i processi cognitivi. A svelare i rischi della diffusione dellagrafia online è un, padre Giovanni Cucci che con una lunga analisi pubblicata su La Civiltà Cattolica, mette in guardia sui rischi del “Cybersex”. Le immaginigrafiche, secondo lo studioso, agirebbero sulla mente dei fruitori alla stregua di una sostanza stupefacente, creando dipendenza soprattutto nei più giovani, come dimostrano gli accessi ai siti hard, in aumento anno dopo anno. Uno tra i portali più famosi nel 2018 ha registrato oltre 34 miliardi di visitatori: 92 milioni al ...

