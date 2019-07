Investire nell’istruzione non porta voti Ma così ci costringete a emigrare

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019) Quando ho letto i risultati delle prove Invalsi, mi sono venute in mente queste parole: “Gli italiani sono un popolo di semi analfabeti”. Non sono mie, ma dell’economista Paolo Sylos Labini, che le scrisse nel ritratto sociologico sulle classi medie del nostro Paese, il Saggio sulle classi sociali. Era il 1974. Una vita fa. Quel testo, letto a distanza di 45 anni, sembra una condanna. Davvero, da allora, è stato fattopoco (o, addirittura, niente)? Invalsi, forti divari Nord-Sud nei risultati delle prove di matematica: “Inclusione di tutti gli studenti è traguardo lontano” Alla fine del Settecento il grande Goethe compì un viaggio di quasi due anni in Italia. Accanto alla sorpresa per la ricchezza storico-artistica in cui si imbatté (il Palladio, Napoli, la Sicilia “dove tutto inizia e acquisisce ...

