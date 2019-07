Il mistero del ferro scomparso nel Cosmo

Il mistero di Suzanne Eaton - la scienziata americana trovata morta in bunker della Seconda Guerra Mondiale : Il corpo di Suzanne Eaton, scienziata americana, è stato ritrovato a Creta in un bunker della Seconda Guerra Mondiale, scrive la BBC. La donna è morta soffocata, ha dichiarato la polizia al network inglese.Eaton - scomparsa il 2 luglio dopo essere uscita per una corsa - è stata ritrovata lunedì da due persone del luogo che stavano esplorando il bunker. La struttura - usata dai Nazisti durante l’occupazione ...

Roberta Ragusa - il mistero del cadavere : le 5 piste battute in questi anni : Nell'omicidio di Roberta Ragusa l'assenza di un cadavere non ha mai rappresentato un tassello mancante per la costruzione dell'accusa contro il marito Antonio Logli, nonostante da ben sette anni lui ripeta che Roberta se n'è andata di sua volontà, tanto da aver convinto anche i figli. Non ha convinto i giudici, però, per il quali se in questo delitto manca un cadavere è perché Logli lo ha nascosto bene. Così non fu, invece, per Elena Ceste, la ...

Ecco chi è l’uomo del mistero di Adele : Adele al concerto di Celin Dion a Londra Adele al concerto di Celin Dion a Londra Adele al concerto di Celin Dion a Londra Adele al concerto di Celin Dion a Londra Adele al concerto di Celin Dion a Londra Look sportivo, occhiali da sole e un misterioso uomo al suo fianco: così Adele qualche giorno fa era arrivata al Barclaycard Presents British Summer Time, festival musicale in corso in questi giorni ad Hyde Park, e il gossip si era subito ...

Dolce e Gabbana e il giallo sulla requisizione della collana. La replica della Curia : il mistero si infittisce : Dolce e Gabbana e il giallo sulla requisizione della collana. Arriva la replica della Curia e il mistero si infittisce. Quella che i due stilisti hanno regalato come atto di devozione al paese di...

Flightplan – mistero in volo : trama - cast e curiosità del thriller con Jodie Foster : Domenica 7 luglio, in prima serata su Rai3 dalle 21.15, va in onda il thriller ad altissimo tasso di adrenalina del 2005 Flightplan – Mistero in volo. Flightplan – Mistero in volo: trailer Flightplan – Mistero in volo: trama Kyle Pratt lascia Berlino a bordo di un nuovo modernissimo aereo di linea, di cui è una delle progettiste. La donna sta andando a New York per organizzare i funerali del martito deceduto di recente. La ...

Alan Kurdi - anche Malta nega l'accesso in acque territoriali : mistero sulla sorte della ong : Il pugno di ferro di Matteo Salvini paga. La Alex della ong Mediterranea attracca a Lampedusa, fa sbarcare gli immigrati ma viene subito sequestrata, così come viene subito indagato il capitano. E dopo questi fatti, ecco che nella tarda serata di sabato la Alan Kurdi, l'altra imbarcazione della ong

Kevin Spacey - molestie sessuali : giovane ritira accuse/ Il mistero del telefonino e.. : Kevin Spacey, William Little ritira accuse di molestie sessuali. Cade procedimento civile, ma potrebbe accadere lo stesso all'indagine penale.

Buffon si riprende la Juve - ma il numero della maglia resta un mistero : L’anno scorso Gianluigi Buffon, dopo 17 anni di onorata militanza alla Juventus, si è trasferito al PSG, ed ora nel giro di una settimana ha trovato l’accordo con il club di Andrea Agnelli per ritornare a difendere la porta bianconera. Questa mattina, il portiere ha varcato nuovamente la soglia dello JMedical per svolgere le visite di rito prima della presentazione ufficiale e la firma sul contratto. Il PSG in questa sessione estiva sembra la ...

Willy Il principe di Bel Air sbarca su Netflix con tutte e sei le sue stagioni e il mistero della sigla : Oh che sventola di Netflix, mi sento già straricco la vita di prima mi puzza di vecchio guardate adesso gente in pista chi c’è, il principe Willy lo svitato di Bel Air, con tutte e sei le sue stagioni. Lo sappiamo, avete letto cantando il primo rigo ed è sicuramente quello l'effetto che volevamo proprio in occasione di questa giornata speciale in cui, a sorpresa, la serie Willy Il principe di Bel Air è sbarcata sulla piattaforma streaming per la ...

Leonardo da Vinci : il mistero sulla Battaglia di Anghiari a 500 anni dalla morte del genio : Un fitto mistero circonda da sempre la "Battaglia di Anghiari" di Leonardo da Vinci. Un quadro incompiuto a cui lavorò il Maestro tra il 1503 e il 1504 e che, successivamente, fu completato dal Vasari. In occasione del Palio della Vittoria di Anghiari si correrà proprio in omaggio al pittore fiorentino e alla sua rappresentazione della Battaglia.Continua a leggere

Gianluca Di Marzio : Svelato il mistero della fasciatura di Allan : Il Brasile batte il Paraguay ai rigori ai quarti di Copa América. E Allan scende in campo da titolare con una vistosa fasciatura blu in testa Il Brasile batte il Paraguay e vola in semifinale di Copa America, ma quello che aveva incuriosito maggiormente nella partita di ieri era il vistoso copricapo di Allan. Il centrocampista azzurro ha tenuto in mano la regia della Seleçao per oltre 70 minuti, ma con una fasciatura azzurra sulla ...

mistero a Dritto e rovescio : "Da ragazzino mi apparve Del Debbio". Ma l'uomo intervistato è un attore : Quello che in apparenza sembra un divertente quanto misterioso fuori programma, in pratica rischia di trasformarsi in un momento di televisione tutto da chiarire. A Dritto e rovescio è passata abbondantemente la mezzanotte quando, parlando di miracoli e apparizioni, Paolo Del Debbio dà la parola a diverse persone sedute tra il pubblico.“Ho avuto due apparizioni a distanza di quarantatré anni”, afferma ad un tratto un uomo che si presenta come ...