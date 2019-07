Giorgio Ambrosoli | chi era l’ Eroe borghese ucciso 40 anni fa

Alessio Boni - da La compagnia del cigno 2 a Enrico Piaggio e Giorgio Ambrosoli : Dopo il grande successo di pubblico che è stato La compagnia del cigno e dopo aver preso parte all’ambiziosa produzione de Il nome della rosa, Alessio Boni non ha nessuna intenzione di riposarsi: l’attore originario della provincia di Brescia è infatti in procinto non solo di girare la seconda stagione de La compagnia ma anche di trasformarsi in Enrico Piaggio, l’industriale dell’omonima fabbrica che inventò e costruì la ...