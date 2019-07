Francia | è morto Vincent Lambert | era diventato simbolo della battaglia sul fine vita

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019), il 42enne tetraplegico in stato vegetativo dal 2008, è. Lo ha annunciato la famiglia a France Press, come riporta Le Figaro. Dopo l’ultima decisione del tribunale, i medici gli avevano sospeso cure e alimentazione da mercoledìscorsa settimana. Il caso èsimbolico del dibattito sulperché ha scosso laper anni. La famiglia infatti si è divisa tra chi (i genitori) volevano tenereine chi (la moglie ma anche sei tra fratelli e sorelle) hanno lottato per far rispettare la sua volontà di morire con dignità e quindi interrompere quello che hanno ritenuto un accanimento terapeutico. L’agonia durava da 11 anni, da quandofu coinvolto in un incidente stradale del 2008: da allora il 42enne si trovava in un letto attrezzato dell’ospedale di Reims, nel Nord. L'articolo, è...

