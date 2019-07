Dramma della solitudine a Ferrara | madre e figlio morti in casa

Uomini e Donne - orrore contro Rocco Fredella : "Portala a tosare". Lui sbrocca - periodo Drammatico : Dopo l'addio al Trono Over di Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi su Canale 5 - prosegue alla grande la storia d'amore di Rocco Fredella con Doriana. Ma di pari passi gli haters proseguono a spargere veleno contro Rocco, sia perché ha lasciato Uomini e Donne sbattendo la porta, sia per

Io e te - Fiordaliso e il Dramma della depressione : "Ormai basto a me stessa" : Fiordaliso a Io e te ha raccontato a Pierlugi Diaco gli aspetti più piacevoli e quelli meno piacevoli della sua vita. "Ci sono dei momenti in cui vado in depressione", dice la cantante di Piacenza, "ti trovi sola e rifletti sul fatto che non hai un compagno, e io non voglio averne. E ci sono i miei

Jimmy Ghione - l’inviato di Striscia la Notizia racconta il Dramma della separazione : “Così mi ha lasciato mia moglie” : Jimmy Ghione, lo storico inviato di Striscia la Notizia, ha rivelato di aver passato un periodo molto difficile a causa della fine del suo matrimonio con la moglie, l’ex modella Tania Paganoni. Una rottura, dice, per lui inspiegabile e voluta da lei che ha scoperto di non essere più innamorata. “Non lo so nemmeno io perché è finito il mio matrimonio – ha raccontato in un’intervista al settimanale Di Più -. Un giorno, ...

Aurora Ramazzotti - il Drammatico rapporto con l’alcol della figlia di Michelle : Tutti crediamo che nascere in una famiglia famosa sia un bene. Beh, da un certo punto di vista lo è. Ma nascere in una famiglia di vip può nascondere anche delle insidie. Lo sa bene Aurora Ramazzotti che ha avuto un passato non proprio facile. È vero: è nata e vissuta in una famiglia benestante ma alcuni problemi l’hanno messa a dura prova. Innanzitutto, per esempio, il divorzio della madre e del padre.\\ Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si ...

Il Drammatico finale della seconda stagione di Station 19 il primo luglio su FoxLife - aspettando la terza : Con gli episodi del primo luglio va in onda anche in Italia il finale della seconda stagione di Station 19, già trasmesso negli Stati Uniti lo scorso maggio. La serie sui vigili del fuoco di Seattle, tra cui spicca l'ex specializzando in chirurgia del Grey Sloan Memorial Hospital Ben Warren (Jason George), è nata come spin-off di Grey's Anatomy con cui interagisce con numerosi episodi crossover e continuerà la sua corsa su ABC con la terza ...

Le notizie del giorno – Dramma nel calcio femminile - il gesto della sexy Fernanda Colombo - show Cairo : Dramma NEL calcio femminile – Mondo nel calcio femminile sotto shock. Dopo il grande successo del Mondiale che ha visto l’eliminazione di ieri dell’Italia ai quarti di finale contro l’Olanda, una tragedia sconvolge tutti. E’ scomparsa nelle ultime ore Florijana Ismaili, originaria di Berna e calciatrice della Nazionale svizzera e dello Young Boys, la ragazza si è tuffata nel lago di Como da una barca che era stata presa in noleggio ...

Il Dramma dei 3.200 dipendenti di Almaviva è l'inizio della fine per i call center? : Sit-in a Palermo dei lavoratori Almaviva, colosso dei call center. Dalle 9 alle 13 presidi davanti ai punti di Wind e Tim di via Libertà, di tutti gli operatori liberi dal servizio, contro il rischio di dimezzamento degli stipendi e, a partire da settembre, di licenziamenti per il crollo dei volumi di traffico. Tim e Wind avrebbero fatto sapere - dicono i sindacati - che da luglio passeranno il 70% in meno di chiamate. Sindacati e lavoratori ...

Dramma Ospina - peggiorano le condizioni del padre : il portiere costretto a lasciare il ritiro della Colombia [DETTAGLI] : COPPA AMERICA – Dramma nelle ultime ore per la famiglia Ospina. Il portiere del Napoli, David, ha dovuto lasciare il ritiro della nazionale Colombiana, impegnata in Coppa America, a causa dell’aggravarsi delle condizioni del padre. L’estremo difensore ha chiesto un permesso al Ct Queiroz per volare a casa e stare accanto al genitore, malato da tempo. Si era addrittura diffusa la notizia della morte del padre di Ospina, ...

“Depressione”. Il Dramma della stella di Uomini e Donne : “Ero ridotta così” : Dalle stelle alle stalle il passo è più breve di quanto si possa pensare. Così è per molti. Così stato per Sara Affi Fella, per la quale non è stato facile superare lo scandalo che lo scorso anno l’ha travolta a Uomini e Donne. Dopo che l’ex fidanzato Nicola Panico ha rivelato la verità alla redazione di Maria De Filippi e a tutto il pubblico, la giovane è caduta in depressione. Le critiche e le malelingue l’hanno ferita parecchio, tanto che ...

Saviano : “Drammatico che Sud abbia dimenticato 20 anni di insulti della Lega e creda a Salvini” : Lo scrittore Roberto Saviano torna ad attaccare Matteo Salvini e lo fa dall'imbarcazione della Open Arms, a Napoli, durante la presentazione del suo ultimo libro: "La cosa più drammatica di tutte è pensare che il Sud abbia dimenticato i vent'anni di insulti della Lega e sia disposto a credere a questa persona".Continua a leggere

Festival della TV di Montecarlo 2019 : L’Amica Geniale è la migliore serie Drammatica : L'Amica Geniale Si è conclusa la 59° edizione del Festival della Tv di Montecarlo, che si è svolta nel Principato dal 14 al 18 giugno. Il Principe Alberto ha ospitato insieme alla moglie Charlène star provenienti da tutto il mondo e premiato con i Golden Nymphs Awards, il meglio della serialità internazionale. Il concorso, suddiviso in due sezioni (quella dedicata ai documentari e quella con protagoniste le fiction), ha visto tra i membri ...

Maltempo - situazione Drammatica sul Lago di Como : fuga in massa da Dervio - si teme cedimento della diga di Premana [FOTO e VIDEO LIVE] : Emergenza nel Lecchese a Dervio, soprattutto nelle vicinanze del corso del torrente Varrone, dove è in corso l’evacuazione di diverse abitazioni, per il timore del cedimento della diga di Premana. Disposta anche l’evacuazione delle scuole del paese. La situazione viene costantemente monitorata dalle autorità e dalle forse dell’ordine. La Prefettura ha invitato tutti i cittadini di Dervio a lasciare le abitazioni. La diga è in ...

Lido di Camaiore - Dramma in vacanze : turista muore in mare davanti agli occhi della moglie : La vittima è un uomo olandese di 64 anni che ha avuto un malore in acqua ed è morto poco dopo nonostante i soccorsi immediati, prima da parte de bagnini degli stabilimenti balneari e poi del 118. Il turista era in vacanza in Versilia con la moglie che ha assistito all'intera scena senza poter fare nulla.Continua a leggere

Ho sofferto di anoressia! Il Dramma della ex corteggiatrice Muriel Bassi : La ex corteggiatrice è stata attaccata sui social per aver scritto una frase sull'anoressia ritenuta "infelice". Ma i follower non sanno che Muriel Bassi ha sofferto di disturbi alimentari e che ne è uscita solo recentemente. Muriel Bassi in una Instagram stories aveva postato la foto di un budino e aveva scritto: “Anoressia, nemmeno col binocolo ti vedo ormai”. Molte persone hanno ritenuto questo commento fuori luogo: nessuno ...