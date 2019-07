Concorso straordinario infanzia e primaria | graduatorie entro il 30 7 | assunto anche chi

scuolainforma

(Di giovedì 11 luglio 2019) Ledelsaranno disponibili per le immissioni in ruolo 2019/20 solo se pubblicateil 30 luglio 2019. Ricordiamo che il 50% delle assunzioni avverranno daconcorsuali (le restanti da GaE). Questo 50% sarà assegnato con questi criteri: priorità al2016; posti residui al. Abbimo già pubblicato le schede dettagliate con i posti disponibili dopo i movimenti della mobilità. Candidati: immessi tutti in ruolo I partecipanti alperpresenti in graduatoria, sono coloro che hanno svolto la prova orale non selettiva e hanno avuto una valutazione da zero a 30/30. Talisono ad esaurimento, il che significa che il voto serve solo a graduare i candidati, decidendo l’ordine di immissione in ruolo. Ma saranno tutti ...

