Astronomia | Hubble scopre un misterioso disco intorno ad un buco nero | novità assoluta

Astronomia : una galassia atipica e sfuggente nel mirino di Hubble : Si trova nella costellazione di Cassiopea, a 2,2 milioni di anni luce dalla Terra, ha un aspetto asimmetrico e per lungo tempo la sua natura sfuggente è stata un rebus per gli studiosi: sono i dati salienti di Ic 10, una galassia irregolare al centro del nuovo ‘ritratto artistico’ di Hubble. Ic 10, nota anche come Leda 1305, Ugc 192 and 2Masx J00201733+5918136, fa parte del Gruppo Locale, una ‘famiglia’ di 50 galassie situata nel nostro vicinato ...

Astronomia : una galassia “scoppiettante” nel mirino di Hubble : Ha un aspetto leggiadro e scintillante ma la sua è una calma apparente, dato che nell’arco di 27 anni (dal 1983 al 2010) è stata teatro di tre eventi traumatici quali sono le esplosioni di supernovae: si tratta di Ngc 4051, una galassia a spirale protagonista del nuovo ritratto artistico di Hubble. Ngc 4051, situata a 45 milioni di anni luce dalla Terra, è stata scoperta nel 1788 dall’astronomo William Herschel – ricorda Global Science ...

Astronomia : una mini-galassia energetica nel mirino di Hubble : Si estende solamente per 3mila anni luce e in confronto alla Via Lattea è un bruscolino, ma in quanto ad energie per formare nuove stelle non teme confronti: la protagonista del nuovo ritratto artistico di Hubble è Eso 495-21, una galassia piccola ma estremamente attiva. Oltre a questa fucina di nuovi astri, che vengono creati ad un ritmo mille volte più veloce rispetto alla Via Lattea, Eso 495-21 sembra ospitare un buco nero super-massiccio, ...

Astronomia : Hubble “cattura” Ngc 7773 - una girandola galattica : La protagonista dell’ultima fatica fotografica di Hubble è Ngc 7773, una galassia a spirale barrata ritenuta una delle più rappresentative nella sua categoria. Ngc 7773, nota anche come Leda 72681, Ugc 12820 e Iras 23496+3059, si trova ad una distanza di circa 357 milioni di anni luce dalla Terra, nella costellazione di Pegaso e fu scoperta da William Herschel nel 1790. Nell’immagine scattata da Hubble – spiega Global Science – è ...

Astronomia : lo sguardo di Hubble su Messier 59 : Si trova a circa 60 milioni di anni luce dalla Terra, nella costellazione equatoriale della Vergine, e fa parte del vasto ed omonimo Cluster, di cui costituisce una delle più ampie galassie ellittiche: è questa la carta d’identità di Messier 59, protagonista di un ritratto realizzato dal telescopio Hubble per la galleria fotografica dedicata agli oggetti celesti del catalogo Messier. La galassia, nota anche come Ngc 4621, pur avendo dimensioni ...

Astronomia : una galassia in avvicinamento per Hubble : È stata scoperta nel 1781 da Charles Messier, si trova nella costellazione della Vergine a circa 60 milioni di anni luce dalla Via Lattea e si sta spostando verso di essa: protagonista di un collage di scatti di Hubble è la galassia a spirale Messier 90, tenuta sotto controllo dagli astronomi proprio per il suo inusuale movimento. Messier 90, che fa parte del vasto Cluster della Vergine (popolato da oltre 1200 galassie), è caratterizzata da un ...