Alimenti e tumori | alcune bevande aumentano il rischio di cancro

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Fari puntati sulle bibite dolci. Uno studio pubblicato dal ‘Bmj‘ mette in luce una possibile associazione tra un maggiore consumo dizuccherate e un aumentato deldi ammalarsi di tumore. Sebbene gli stessi ricercatori francesi sottolineino che occorre un’interpretazione prudente, i risultati si aggiungono al crescente numero di evidenze che indicano come limitare il consumo dizuccherate potrebbe contribuire a ridurre i casi di. A firmare lo studio il team di Mathilde Touvier, del Sorbonne Paris Cité Epidemiology and Statistics Research Center (Cress). I ricercatori hanno deciso di monitorare le associazioni tra il consumo dizuccherate e con dolcificanti artificiali (dietetiche) e ildi(in generale, ma anche in particolarea seno, prostata e intestino). Il gruppo ha esaminato i dati relativi a 101.257 ...