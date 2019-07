Aereo di linea Airbus 320 Istanbul-Catania con 100 passeggeri precipita in mare nello

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Lo scorso 9 luglio il tratto diantistante il Comune di Brancaleone, sulla costa jonica della provincia di Reggio Calabria, è stato interessato da una complessa esercitazione di soccorso ad unincidentato in, denominata “AIRSUBSAREX 2019”, dove è stata ipotizzata la situazione di un ammaraggio d’emergenza di undi320, proveniente dae diretto per, con 100 persone a bordo. Contestualmente, al largo delle coste di Saline Joniche (RC), è stata svolta altra esercitazione denominata “POLLEX 2019”, ove è stato simulato uno scenario di emergenza antinquinamento causato da uno sversamento indi idrocarburi da una ipotetica nave. Le due esercitazioni sono state organizzate dal 5° MRSC (Maritime Rescue Sub Centre) – Guardia Costiera di Reggio Calabria che ha coordinato le attività di soccorso attraverso la costituzione dello staff di ...

reggiotv : Guardia Costiera Reggio Calabria: simulato ammaraggio aereo di linea ed inquinamento in mare - coeurjeon : @glowindun NON PUOI USARE LA LINEA IN AEREO CAPRA - PaoloRoma : RT @PaoloRoma: #Libia, #AlSarraj ha liberato i 350 #migranti rinchiusi nel lager di #Tajoura. Immagino che il #Truce #Salvini e gli #Italio… -