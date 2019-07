Universiadi | atletica ancora d' oro con Folorunso nei 400 ostacoli

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. ORO Folorunso nell’atletica - argento Caponi nel nuoto - bronzo Flecca nel taekwondo! Ora tocca a pallanuoto e volley : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 20.15 PALLAnuoto – Italia-Francia 10-6 nel quarto di finale del torneo maschile. Italia-Giappone 7-3 nel quarti di finale del torneo femminile. 20.12 ATLETICA – A breve toccherà alla finale del giavellotto femminile, quindi alle prove del decathlon maschile. 20.10 CALCIO – Si chiude con una sconfitta per 1-0 il match tra Italia e Cina. Rete di ...

Universiadi Napoli 2019 – Atletica : fulmine Folorunso nei 400HS - l’azzurra vince l’oro e sfiora il record italiano : L’ostacolista azzurra vola alla medaglia d’oro nei 400 ostacoli con il secondo tempo italiano di ogni epoca (54.75) e per la prima volta scende sotto i 55 secondi in carriera Grande prestazione di Ayomide Folorunso all’Universiade di Napoli. L’ostacolista azzurra vola alla medaglia d’oro nei 400 ostacoli con il secondo tempo italiano di ogni epoca (54.75) e per la prima volta scende sotto i 55 secondi in carriera. Trema il record italiano ...

Atletica - Universiadi 2019 : Ayomide Folorunso scatenata - oro straripante! Regina in 54.75 - seconda italiana di sempre : Ayomide Folorunso ha conquistato la medaglia d’oro alle Universiadi 2019, l’azzurra ha confermato il pronostico della vigilia e ha letteralmente dominato i 400 ostacoli imponendosi con un rilevante 54.75 allo Stadio San Paolo di Napoli: si tratta del secondo tempo di sempre per un’italiana, ad appena 19 centesimi dal record nazionale siglato da Yadisleidy Pedroso (54.54). La 22enne, studentessa di medicina, ha migliorato il ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 maggio. Flecca bronzo nel taekwondo. L’Italia sogna con la pallanuoto. Iniziano le finali di nuoto e atletica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 18:27 BASKET – All’intervallo il Portogallo è avanti sul Giappone per 32-29 nella finale per il bronzo del torneo femminile. 18:24 nuoto – Un vero peccato questa finale dei 200 farfalla: dietro la coppia americana composta nell’ordine da Luther e Carter, la giapponese Mochida beffa per un pelo le nostre Cusinato, quarta, e Polieri ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 maggio. Flecca bronzo nel taekwondo. L’Italia sogna con la pallanuoto. Tra poco atletica e nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 17:15 CALCIO – Aggiornamento torneo femminile: Italia-Cina 0-0 e Corea del Nord-Irlanda 0-0. 17:00 CALCIO – Iniziate la semifinale 5°-8° posto femminile tra Italia e Cina e la partita tra Corea del Nord e Irlanda che decreterà la prima finalista del torneo donne. 16:44 PALLAnuoto – Terminato anche il secondo quarto maschile: USA-Croazia ...

Universiadi 2019 Napoli/ Italiani in finale oggi : occhio a volley e atletica! : Universiadi 2019 Napoli: gli Italiani in finale oggi mercoledi 10 luglio 2019. Chi saranno gli azzurri che ci regaleranno un altra medaglia?

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. Italia per scalare il medagliere - si punta su nuoto e atletica. Linfda Caponi in finale nei 400 stile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medagliere DELLE Universiadi 10.01 ARCO – Nei sedicesimi Boggiatto se la vedrà con l’iraniano Farzan e Mior con l’ungherese Orosz 9.59 ARCO – L’azzurro Mior supera al tie break il neozelandese Hudson nel primo turno del compound maschile. L’altro azzurro Boggiatto ha usufruito di un bye e dunque è già al turno successivo 9.56 nuoto – Glessi e ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. Italia per scalare il medagliere - si punta su nuoto e atletica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gli Italiani in gara oggi – Il programma di oggi – Il medagliere delle Universiadi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Universiadi 2019, oggi mercoledì 10 luglio andrà in scena una nuova giornata di gare a Napoli e in tutta la Campania. Si preannuncia grande spettacolo con tanti eventi in programma assolutamente da non perdere, ci sarà davvero da divertirsi e si ...

Universiadi 2019 – Atletica : Daisy Osakue regala il primo oro all’Italia - l’azzurra si impone nel lancio del disco : L’azzurr,a che studia criminologia alla Angelo State University in Texas, conquista il titolo con il primato personale di 61,69 La prima medaglia dell’Atletica leggera all’Universiade di Napoli arriva da Daisy Osakue nel lancio del disco. l’azzurra che studia criminologia alla Angelo State University, in Texas, conquista il titolo con il primato personale di 61,69, allungando la gittata di 34 centimetri rispetto al 61,35 che aveva ...

Atletica - Universiadi 2019 : Daisy Osakue strabilia il San Paolo! Oro strepitoso - disco a 61.69 metri : Arriva la prima medaglia per l’Italia dell’Atletica leggera alle Universiadi 2019, come da pronostico ci pensa Daisy Osakue che trionfa nel lancio del disco davanti al nutrito pubblico dello Stadio San Paolo di Napoli. L’azzurra ha fatto volare il suo attrezzo a 61.69 metri, ritoccando così il suo personale di 34 centimetri (in stagione si era spinta fino a 61.35) e timbrando la settima prestazione italiana di tutti i tempi (le ...

Universiadi - al via le gare di atletica leggera : le finali saranno fino al 13 luglio : Nel ristrutturato Stadio San Paolo si stanno svolgendo da questo lunedì 8 luglio le gare di atletica delle Universiadi. Il programma della disciplina è particolarmente ricco e si protrarrà fino alla giornata di sabato 13, quando si svolgeranno gran parte delle finali. La diretta e la visione on demand delle gare è garantita da Rai 2 e da FISU TV. Nelle diverse edizioni l’atletica è tra quelle che ha fatto segnalare numerosi record (due anni fa ...

Atletica - Universiadi 2019 : Bianchetti quinto nel peso - Osakue in finale - Folorunso passa il turno : Prima giornata di gare per l’Atletica leggera alle Universiadi 2019, rifettori puntati sul San Paolo di Napoli per la kermesse riservata agli studenti di tutto il mondo. Sebastiano Bianchetti ha concluso la finale del getto del peso al quinto posto con la misura di 19.81 metri nella gara domininata dal fuoriclasse polacco Konrad Bukowiecki (21.54) davanti allo statunitense Andrews Liskowitz (20.48) e al messicano Uziel Aaron Munoz Glarza ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio. Inizia il pomeriggio di atletica - fiorettiste in lotta per l’oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 17.07 atletica – Tra poco si entrerà nel vivo nel nuovo San Paolo, oggi verranno assegnate le medaglie del peso maschile e dei 10000 femminili. 17.00 atletica – Inizia il lungo pomeriggio-sera allo Stadio San Paolo. Si parte con le batterie dei 400 ostacoli femminili. 16.55 PALLANUOTO – La Francia maschile ha battuto la Gran Bretagna per ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - iniziate le qualificazioni dell’atletica leggera e del nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 9.26 VELA – Ad ora di pranzo vedremo anche le regate di qualificazione: Italia 1 (Rocco Cislaghi, Matilda Distefano, Ludovicac Misellati, Dimitri Peroni), Italia 2 (Sara Scotto Di Vettimo, Vittoria Barbiero, Guido D’Errico, Giorgio Orofino) saranno gli osservati speciali 9.23 ATLETICA leggera – Altra atleta tanto attesa è Ayomide Folorunso che nei ...