Ue | per l’Italia 5 vicepresidenze e due presidenze nelle commissioni | Lega e M5s esclusi

Universiadi Napoli 2019 – Tiro con l’Arco : giornata storta per l’Italia - nessun azzurro in semifinale : La seconda giornata delle Universiadi si conclude senza squilli per l’Italia, gli arcieri azzurri escono di scena nell’individuale sia nel compound che nell’arco olimpico All’Universiade Estiva giornata avara di soddisfazioni per l’Italia del Tiro con l’arco. Allo Stadio Partenio di Avellino, al termine delle eliminatorie individuali, non ha avuto accesso alle semifinali nessun azzurro, sia nella ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 maggio. Flecca bronzo nel taekwondo. L’Italia sogna con la pallanuoto. Oro per Folorunso nei 400m ostacoli! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 18.53 NUOTO – Prossimo appuntamento di giornata la finale dei 400 metri femminili. Al via la nostra Linda Caponi 18.51 ATLETICA – Mentre prosegue la gara di giavellotto, il prossimo appuntamento sarà la finale dei 1500 metri maschili senza azzurri al via 18.49 ATLETICA – Davvero clamorosa la vittoria di Folorunso che ha annichilito le rivali ...

Maltempo - è emergenza : il ministro Salvini nella Sala operativa dei Vigili del Fuoco - soccorritori mobilitati per i fenomeni estremi che stanno flagellando l’Italia [FOTO LIVE] : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato nella Sala operativa dei Vigili del Fuoco al Viminale per seguire le situazioni critiche in varie regioni dovute al Maltempo. Salvini tornerà alla Sala operativa per un aggiornamento sul Maltempo che ha colpito la costa adriatica e in particolare Abruzzo, Marche e Emilia Romagna. Situazione disastrosa a Pescara dove una grandinata disastrosa ha prodotto chicchi grandi come arance e un ...

Il concerto di Taylor Swift per l’Amazon Prime Day in diretta streaming l’11 luglio - come seguirlo dall’Italia : In piena promozione dei suoi singoli che anticipano il nuovo album di prossima uscita Lover, arriva il concerto di Taylor Swift per l'Amazon Prime Day l'11 luglio. Per l'inaugurazione di quello che è considerato il Black Friday di piena estate - con grandi offerte e vendite speciali ed esclusive su tutto il sito, inclusa la piattaforma Amazon Music - Taylor Swift terrà un concerto in esclusiva per i membri di Amazon Prime alle 21:00 ET (le ...

Palermo - frate Biagio Conte lascia l’Italia per vivere come un migrante : “Parto - voglio scuotere le dure coscienze” : Biagio Conte è il missionario italiano fondatore di Speranza e carità, organizzazione religiosa che da ventisei anni è impegnata a fronteggiare le situazioni di povertà e disagio della città di Palermo e che il 15 settembre ha accolto anche la visita da Papa Francesco. Pochi giorni fa ha annunciato di voler lasciare l’Italia come “esiliato” e partire per un pellegrinaggio nei diversi paesi europei. L’obiettivo, afferma il frate, è di “scuotere ...

L’Italia riconfermata fanalino di coda in Europa per crescita economica : le stime della Commissione : Sia per quest'anno che per il prossimo, le stime della Commissione europea mettono l'Italia in fondo alla classifica della crescita economica. Nel rallentamento generale che riguarda tutta l'Unione Europea, Bruxelles riconferma però le previsioni fatte la scorsa primavera per il nostro Paese, ratificando l'uscita dalla recessione: +0,1% nel 2019 e +0,7% nel 2020.

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : le avversarie del girone dell’Italia. Fondamentale il primo posto per l’accesso ai quarti di finale : Poco più di tre giorni ed inizia la manifestazione iridata di Pallanuoto femminile: domenica infatti in programma la prima giornata dei Mondiali di Gwangju. In Sud Corea c’è il top a livello internazionale: una competizione attesissima perché mette in palio i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Presente ovviamente anche il Setterosa che si è ben distinto di recente alla World League e si presenta in terra asiatica come una delle favorite ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Giorgio Minisini insegue una nuova magia : Il conto alla rovescia sta per terminare. Dal 12 al 20 luglio il Yeomju Gymnasium a Gwangju, Corea del Sud, sarà teatro delle sfide o delle esibizioni del Nuoto sincronizzato, in occasione dei Mondiali 2019. La Nazionale italiana di Patrizia Giallombardo si presenta in Asia con tanta voglia di far bene. La nostra compagine viene dalla notevole prestazione degli Europei 2018 di Glasgow (Scozia): nove medaglie (quattro argenti e cinque bronzi) il ...

Basket - Universiadi 2019 : Stati Uniti e Ucraina si guadagnano la finale maschile - la Croazia costringe l’Italia a giocare per l’11° posto : Dopo due semifinali da brivido, con l’emozione dell’ultimo tiro vissuta in entrambe le occasioni, saranno Stati Uniti e Ucraina a giocarsi l’oro del Basket maschile nella finale delle Universiadi in corso di svolgimento a Napoli (benché i due incontri in questione si siano tenuti ad Avellino). La formazione americana, che poi è quella della Clemson University, soffre tantissimo contro Israele, protagonista di una partenza shock ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA. Pioggia d’oro per l’Italia : trionfo Osakue nel disco - Di Marziantonio nello skeet - fioretto e sciabola a squadre e Scalia nel nuoto! Volley donne in semifinale. Calcio : Italia in semifinale!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 22.56 Calcio – Le semifinali del torneo maschile sono: Italia-Giappone (giovedì alle 21) e Brasile-Russia (giovedì alle 17) 22.54 Calcio E’ FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Che sofferenza!!! L’Italia batte 1-0 in extremis la Francia, evita i rigori e va in semifinale! In semifnale anche il Giappone che supera 2-0 la Corea del Sud 22.53 Calcio – ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA. Pioggia d’oro per l’Italia : trionfo Osakue nel disco - Di Marziantonio nello skeet - fioretto e sciabola a squadre e Scalia nel nuoto! Volley donne in semifinale. Calcio : Italia-Francia 0-0 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 22.07 BASKET – Sconfitta per l’Italia contro la Croazia nelle sfide dal 9. al 16mo posto 21.56 Calcio – Intervallo tra Italia e Francia: 0-0. Gli altri parziali alla fine del primo tempo: Brasile-Ucraina 0-1, Giappone-Corea del Sud 0-0, Irlanda-Russia 0-1 21.55 BASKET – L’Ucraina resiaste alla rimonta dell’Australia ed ...

Nuoto - Universiadi 2019 : Scalia sfata il tabù d’ORO per l’Italia - grande 4×200 sl d’ARGENTO a Napoli : Un oro e un argento: è questo il bilancio odierno del Nuoto in piscina nella penultima giornata di gare in acqua alle Universiadi a Napoli. La piscina Scandone ha accolto i successi degli azzurri. E’ stata Silvia Scalia a sfatare il tabù degli ori per la spedizione italiana della vasca. Nei 50 dorso l’azzurra ha nuotato un ottimo 27″92, ad appena 3 centesimi dal record italiano da lei stessa detenuto. Un ottimo incedere il suo, ...

perché le raccomandazioni europee all’Italia ci dicono che il meglio è passato : Roma. Il peggio non è passato, è stato solo rinviato. E il confronto-scontro con l’Europa si ripresenterà in autunno in maniera più intensa rispetto agli ultimi mesi, visto che in ballo c’è una correzione dei conti molto più consistente. Il governo è riuscito, con una manovra correttiva in extremis,

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : pioggia d’oro per l’Italia : trionfo Di Marziantonio nello skeet - fioretto e sciabola a squadre e Scalia nel nuoto! 4×200 stile d’argento! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 20.18 ATLETICA – Qquesto il parziale del lungo femminile: Beck-Romanchuk (Ukr) 6.79, Tavares da Veiga (Por) 6.61, Iusco (Rou) 6.55 20.16 VOLLEY – Iniziata la terza sfida del girone maschile: Italia-Messico 18-14 20.12 NUOTO – E’ ARGENTOOOOOOOOO!!! E’ un grande secondo posto quello degli azzurri che lanciano un messaggio chiaro in ...