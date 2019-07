Tromba d' aria nelle Marche Video | violenta grandinata a Pescara | chicchi enormi

Tromba d'aria a Milano Marittima - le immagini del disastro : Alberi sradicati e caduti su strade, abitazioni, auto, persino bus. Solo per fortuna non si registrano vittime a Milano...

Grandine come arance a Pescara : feriti | Tromba d'aria a Cervia : alberi abbattuti e feriti | Foto : Una Tromba d'aria si è abbattuta su Cervia (Ravenna), sulla costa adriatica. Il forte vento ha abbattuto decine di alberi che cadendo hanno travolto diverse auto e un autobus del trasporto pubblico locale. Una persona che si trovava nella pineta di Milano Marittima è rimasta ferita in modo lieve

Tromba d’aria a Milano Marittima e Cervia - decine di alberi caduti : danni e strade chiuse : Una Tromba d'aria su Milano Marittima, in provincia di Ravenna, ha causato danni importanti e disagi alla popolazione. Lo comunica il Comune di Cervia segnalando che per il maltempo diversi sonogli interventi di Vigili del Fuoco, forze dell'ordine e Protezione Civile. decine di alberi si sono abbattuti i strada, su auto e anche edifici costringendo a chiudere diverse arterie stradali.

Maltempo sulla costa adriatica : turisti in fuga dalla spiaggia. Tromba d’aria a Milano Marittima : Volati ombrelloni e lettini negli stabilimenti balneari. Disagi anche in Toscana, Liguria e Campania. Nelle prossime ore ancora temporali sulle regioni adriatiche

Maltempo : Tromba d’aria a Ravenna - spiagge devastate in Marche e Abruzzo : L'ondata di Maltempo ha imperversato nel pomeriggio di martedì lungo tutta la costa adriatica della Penisola da nord a sud, colpendo prima la riviera romagnola e poi quella marchigiana e abruzzese. Ingenti i danni a causa di una tromba d'aria in provincia di Ancona con alcune spiagge completamente distrutte come Numana e Sirolo.

Tromba d’aria devasta spiaggia : turisti in fuga - lettini rovesciati e alberi abbattuti : L’annunciato cambio di circolazione che dovrebbe allontanare la cappa di caldo che da settimane non concede tregua a tutta l’Italia è iniziato. Le temperature sono calate di pochi gradi ma in tutto il Paese le avvisaglie dei contrasti che daranno vita tra oggi e domani a temporali, anche forti, si sono avute stamane nel tratto di mare tra Casalborsetti e Marina Romea, in Emilia Romagna, dove al largo si è formata una Tromba marina ...

Tromba d'aria a Livorno - il video/ Maltempo Toscana : allagamenti e danni nel Pisano : Maltempo in Toscana: Tromba d'aria a Livorno e allagamenti nel Pisano. Il video dei danni nell'area industriale livornese: l'allerta meteo prosegue

Maltempo - Tromba d’aria a Livorno e allagamenti in Toscana : è allerta al Nord : L'Italia continua a essere divisa a metà dal punto di vista meteorologico: al Centro Nord, e soprattutto in Toscana, continua il Maltempo con pioggia e trombe d'aria. allerta soprattutto nel Pisano e a Livorno, allerta gialla anche in Veneto, mentre al Sud continua l'ondata di caldo, con temperature record in Sardegna dove oggi, lunedì 8 luglio, si sfiorano i 41 gradi centigradi.Continua a leggere

Maltempo - Tromba d'aria a Livorno e allagamenti nel Pisano : Danni alle coperture dei fabbricati mentre la raffica ha rovesciato anche alcuni container. Non ci sono feriti

Temporali e Tromba d'aria in Toscana : 12.15 Una tromba d'aria ha investito la zona nord di Livorno, scoperchiando i tetti di alcuni capannoni industriali e rovesciando alcuni container. Nessuno è rimasto ferito. Nella notte violenti Temporali hanno colpito la provincia di Pisa, causando allagamenti e detriti sulle strade, che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Livorno - Tromba d'aria colpisce la zona nord della città : Livorno, tromba d'aria colpisce la zona nord della città Danni alla copertura di alcuni capannoni industriali di via Enriques. Non si registrano feriti. Disagi anche nel Pisano per i violenti temporali Parole chiave: tromba_d_aria ...

E' successo tutto in pochi secondi! Tromba d’aria in Italia - muore una donna : pochi secondi. Un turbinio improvviso senza che nulla lo lasciasse presagire. E il bilancio è stato tragico. Lunedì scorso, nel tardo pomeriggio, una Tromba d’aria si è abbattuta su Parma. Una donna è morta e altre quattro persone sono rimaste ferite. La donna che ha perso la via si chiamava Elisa Montanarini e aveva ottantanove anni. A quanto ricostruito, l’anziana signora è stata colpita da un ramo caduto per il vento mentre si trovava sotto a ...

Tromba d’aria a Parma : colpita da un ramo mentre giocava a carte con gli amici - donna muore : Una Tromba d'aria nel tardo pomeriggio di ieri ha colpito Parma provocando ferite per quattro persone e la morte di una donna di ottantanove anni. La vittima, Elisa Montanarini, è stata travolta da un ramo caduto per il vento, mentre insieme ad alcuni amici stava giocando a carte sotto un gazebo nel parco Ferrari.Continua a leggere