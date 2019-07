Saldi | 10 capi cult ispirati alle celebrity da acquistare ora

vanityfair

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Un abito lungo a fiori, come quello di Kate MiddletonAlexander McQueenUn paio di occhiali da sole rettangolari, come quelli di Kendall JennerAlexandre Vauthier x Alain MikliUn paio di décolleté rosa, come quelle di Letizia OrtizPhillipp PleinUn blazer bianco gessato, come quello di Meghan MarkleFederica TosiUn paio di sandali neri in pelle, come quelli di Gigi HadidLondon RebelUn abito bianco svasato, come quello di Melania TrumpMax MaraUn paio di sandali rossi con tacco, come quelli di Nicole KidmanStuart WeitzmanUno chemisier tartan, come quello di Irina ShaykBurberryUna jumpsuis scintillante, come quella di Michelle ObamaGalvanUna tuta color kaki, come quella di Gwyneth PaltrowPepe JeansIestivi hanno finalmente aperto i battenti in ogni regione d’Italia, e non potrebbe esserci periodo migliore dell’anno per approfittare delle offerte più convenienti, sia per i...

