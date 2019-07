Quirinale : Mattarella riceve presidente Autorità garanzia comunicazioni : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una delegazione dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, guidata dal presidente, Angelo Marcello Cardani, in occasione della presentazione della relazione annuale. Si legge in una nota del Quirinale. L'articolo Quirinale: Mattarella riceve presidente Autorità garanzia comunicazioni sembra essere il primo ...

Mattarella : era necessario aprire il Quirinale al contemporaneo : Il patrimonio artistico del Quirinale si arricchisce e si aggiorna con un significativo innesto di arte contemporanea italiana. E' "Quirinale contemporaneo" un progetto fortemente voluto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Circa 70 pezzi, 36 opere dei più importanti artisti e 32 oggetti concepiti da designer italiani e prodotti da aziende italiane, sono stati collocati nei cortili, nei saloni e nei giardini del Quirinale. ...

Calcio - la Nazionale femminile ricevuta al Quirinale da Mattarella : Roma – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato questa mattina al Quirinale la Nazionale italiana di Calcio femminile che ha partecipato alla fase finale dei Mondiali 2019 in Francia. Sono intervenuti il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malago’, il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, il commissario tecnico della Nazionale italiana di Calcio ...

Calcio femminile - l’Italia verrà ricevuta da Sergio Mattarella! Azzurre al Quirinale dopo il Mondiale : L’Italia ha regalato grandissime emozioni ai Mondiali 2019 di Calcio femminile, la nostra Nazionale si è spinta fino ai quarti di finale dove è stata eliminata dall’Olanda. Le Azzurre hanno incantato in Francia sconfiggendo l’Australia all’esordio in pieno recupero, travolgendo la Giamaica, lottando con il Brasile e sconfiggendo poi la Cina nel primo turno a eliminazione diretta prima di inchinarsi contro le Campionesse ...

Malagò : giovedì Italia femminile in Quirinale - richiesta di Mattarella : Roma – “Giovedi’ le ragazze della Nazionale saranno al Quirinale perche’ il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiesto di poterle incontrare”. Lo ha anticipato il presidente del Coni, Giovanni Malago’, ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’, parlando della Nazionale femminile di calcio reduce dai Mondiali che si stanno disputando in Francia. L'articolo Malagò: giovedì Italia ...

Lotti intercettato : 'Ho incontrato Mattarella per spiegare' - ma il Quirinale lo smentisce : I guai per Luca Lotti sembrano non finire più. Dopo essersi autosospeso dal Pd, poiché coinvolto nello scandalo che sta sconvolgendo il Csm, in un'intercettazione risulta che lui avrebbe detto di avere informato Mattarella di quanto stava avvenendo. Giunge però ora una nota dal Quirinale che smentisce nettamente una simile possibilità, dichiarando quindi con fermezza che sono solo "millanterie". Lotti dice di aver incontrato Mattarella, ma il ...

Caos procure - azione disciplinare per i 4 togati del Csm. Fonti Quirinale : "Mattarella mai intervenuto su nomine" : Il Procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, ha promosso l’azione disciplinare nei confronti dei quattro consiglieri togati del Csm, che si sono autosospesi, per la vicenda degli incontri con l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara e i deputati del Pd Cosimo Ferri e Luca Lotti, sulla nomina del nuovo procuratore di Roma.Si tratta dei togati di Magistratura Indipendente Corrado Cartoni, Antonio Lepre, Paolo Criscuoli ...

Csm - Quirinale : “Mattarella non è mai intervenuto sulle nomine. L’ultimo incontro con Lotti risale al 6 agosto” : L’ultimo incontro di Sergio Mattarella con Luca Lotti risale al 6 agosto scorso. Quindi quattro mesi prima per l’ex ministro dello Sport venisse chiesto il rinvio a giudizio per l’inchiesta Consip. Quando ancora Giuseppe Pignatone era nel pieno delle sue funzioni. Insomma: i legami vantati dal braccio destro di Matteo Renzi con Luca Palamara, registrati dal trojan installato sul telefonino di quest’ultimo, sarebbero ...

Mattarella premia Ennio Morricone e Ennio Pappano al Quirinale : L'articolo Mattarella premia Ennio Morricone e Ennio Pappano al Quirinale proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Luigi Di Maio - incontro al Quirinale con Sergio Mattarella : il M5s vuole che il governo vada avanti : Luigi Di Maio è stato ricevuto da Sergio Mattarella al Quirinale dopo il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il suo ultimatum al governo. L'incontro non era stato prefissato e il vicepremier cinque stelle è salito al Colle per confermare la volontà del Movimento di andare avanti

Di Maio al Quirinale da Mattarella : "Il governo vuole continuare" | Telefonata (e schiarita) con Salvini : Colloquio al Quirinale per fare il punto della situazione. Il vicepremier prova a spegnere le polemiche

Conte al Quirinale da Mattarella : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si e' recato al Quirinale nel primo pomeriggio di oggi per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In mattinata il premier aveva ricevuto separatamente a Palazzo Chigi i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi di Maio.

Colloquio al Quirinale Mattarella-Conte : 16.20 Il presidente del Consiglio Conte è salito al Quirinale, dopo i colloqui separati con i vicepremier Salvini e Di Maio. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi. Dopo l'incontro con il presidente Mattarella è rientrato nella sede di governo.