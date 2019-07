Presentata la nuova stagione televisiva di La7 tra novità e riconferme

Nuova maglia dell’Atalanta Presentata : “Sudata sempre” : L’Atalanta presenta le sue nuove casacche per la stagione 2019/2020, ci sarà scritto “la maglia sudata sempre”.“powered by Goal”Sarà una stagione incredibile per l’Atalanta, in Champions League, Nuovamente pronta a lottare per l’Europa in Serie A e magari togliersi la soddisfazione di andare oltre in Coppa Italia e sollevare il trofeo. In vista della Nuova annata al via ad agosto, la Dea ha presentato le nuove ...

Presentata ufficialmente oggi 03/07/2019 - la nuova Renault Captur : oggi è stata Presentata la nuova Renault Captur. Più grande con un nuovo design, più ricercata e raffinata questa seconda generazione è anche più sicura, essendo costruita su un nuovo pianale che impiega acciai speciali e a spessore differente. Ha interni più spaziosi e rifiniti per gli occupanti, ma anche per i bagagli. nuova la plancia e gli interni, sedili e tutto ciò che è confort ed ergonomia. Sotto il cofano tante novità e alcune ...

Presentata ufficialmente oggi 03/07/2019 - la nuova Captur : oggi è stata Presentata la nuova Renault Captur. Più grande con un nuovo design, più ricercata e raffinata questa seconda generazione è anche più sicura, essendo costruita su un nuovo pianale che impiega acciai speciali e a spessore differente. Ha interni più spaziosi e rifiniti per gli occupanti, ma anche per i bagagli. nuova la plancia e gli interni, sedili e tutto ciò che è confort ed ergonomia. Sotto il cofano tante novità e alcune ...

Napoli - Presentata la nuova maglia : MSC sarà il secondo sponsor [VIDEO] : MSC Crociere, la più grande compagnia crocieristica a capitale privato al mondo, annuncia la partnership con la SSC Napoli fino al 2021. “Il calcio è da sempre lo sport che più appassiona e coinvolge gli italiani, accende l’entusiasmo e svolge il ruolo di aggregatore sociale. Intrattenimento, divertimento e passione sono elementi importanti per MSC Crociere, oltre che alcune delle leve sulle quali la compagnia punta per regalare ai suoi ...

Real Madrid - Presentata la nuova divisa da trasferta : canzone per l’occasione [FOTO e VIDEO] : Il Real Madrid ha presentato la nuova divisa da trasferta. La maglia è di colore blu scuro, con inserti oro che riprendono lo stile di quest’anno. La particolarità sta nel video musicale con la canzone creata apposta per l’occasione: “If You Create The Noise“, che riprende suoni e atmosfere propri del Santiago Bernabeu. Il pezzo è stato Realizzato in collaborazione da Denom, Anita Kuruba e Ikki. Al videoclip hanno ...

ANPI : Presentata denuncia contro CasaPound e Forza Nuova a Procura di Roma : Roma- L’ANPI nazionale ha presentato al Procuratore di Roma formale denuncia contro le organizzazioni neofasciste, in particolare Forza Nuova e CasaPound, per i numerosi atti di intimidazione, violenza e apologia di fascismo da queste commessi ripetutamente negli ultimi tempi. Nella denuncia si chiede, inoltre, di procedere al sequestro della sede di CasaPound, a Roma, occupata abusivamente. “La nostra Associazione- commenta Emilio ...

Inter - Presentata la nuova divisa da trasferta : il club sceglie il verde acqua [FOTO] : 1/7 Foto Instagram ...

Roma - Presentata una nuova offerta al Betis per Pau Lopez : cifre e dettagli : La società del presidente Pallotta ha presentato una nuova proposta al Betis per il portiere Pau Lopez, si attende la risposta degli spagnoli La Roma fa sul serio per Pau Lopez, il club giallorosso infatti ha individuato nel portiere spagnolo il profilo ideale per rinforzare un reparto in cui, probabilmente, si registrerà l’uscita di Olsen. La società del presidente Pallotta ha presentato una nuova offerta al Real Betis, mettendo sul ...

Orion : la nuova tecnologia Presentata da Bethesda : Durante lo scorso evento Bethesda all’E3, l’azienda ha presentato Orion, una raccolta di tecnologie software che ottimizzeranno i motori di gioco per prestazioni di elevata qualità in streaming. Orion è una tecnologia di streaming indipendente da giochi e piattaforme varie, con meno latenza e meno banda, in modo da raggiungere un pubblico più ampio in diverse regioni, e a una qualità più elevata. Il titolo videoludico prescelto sarà così ...

The Sims 4 : Island Living - la nuova espansione Presentata all’E3 : EA non si lascia sfuggire l’opportunità di sfruttare ulteriormente la propria gallina dalle uova d’oro, ecco infatti l’annuncio di una nuova espansione per il suo ultimo capitolo di The Sims. Questo nuovo DLC è ambientato su di un’isola sulla quale sarà possibile darsi alla pazza gioia nuotando e interagendo con gli animali oltre ripulire le acque e le spiagge. Con questa strizzata d’occhio eco-friendly si è infatti introdotta una modalità che ...

#FED2019 - Presentata la nuova CAM 4K Ultra HD Tivùsat : Nel video qui sopra parla Riccardo Armussi (NAGRA)durante il 16 Forum Europeo Digitale di LuccaUna produzione esclusiva Digital-News.it a cura di Simone Rossi Diversi dispositivi...

Birmingham - la nuova maglia Presentata in stile Peaky Blinders : Sfruttare il successo della serie televisiva Peaky Blinders per presentare in maniera hollywoodiana la nuova divisa da gioco. È stata questa l’idea di fondo del Birmingham City Football Club per il lancio nel nuovo Home Kit per la stagione 2019/2020. Il video di presentazione si è ispirato infatti alla serie cult creata da Steven Knight ambientata proprio a […] L'articolo Birmingham, la nuova maglia presentata in stile Peaky Blinders è ...

Fca : “Presentata proposta di fusione con Renault”. Nuova società - due soci al 50% e nessuna chiusura di stabilimenti : “Creare uno dei principali gruppi automobilistici al mondo”. Con questo obiettivo, Fca ha annunciato ufficialmente di aver presentato una proposta per una fusione con il gruppo Renault. Nella proposta inviata con una lettera non vincolante al colosso francese, l’ipotesi di ‘matrimonio‘ prevede una Nuova società detenuta per il 50% dagli azionisti di Fca e per il 50% dagli azionisti di Groupe Renault, una struttura ...

Sulla maglia della Roma spunta un… fulmine : Presentata la nuova divisa giallorossa [GALLERY] : E’ stata presentata oggi la nuova divisa della Roma per la stagione 2019/2020 “Il dettaglio che decora il colletto, le maniche e i calzettoni, richiama la mitologia Romana e in particolare Giove, il ‘Re degli Dei’ secondo gli antichi Romani“. E’ stata presentata oggi la nuova divisa, per le partite in casa, dell’As Roma per la stagione 2019-20. “L’elemento dinamico che la caratterizza è ...