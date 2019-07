MotoGp – Il campionato già chiuso e le voci sul possibile ritiro di Lorenzo | Crutchlow

sportfair

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Caldifende Jorgedopo le recentidi un suo: le parole del britannico della LCR Laè in vacanza: dopo la gara di domenica al Sachsenring i piloti possono finalmente godersi un po’ di relax con la pausa estiva della stagione 2019. Marc Marquez domina la classifica piloti con un ottimo vantaggio sui suoi rivali, ma al ritorno in pista sono in tanti a voler dare filo da torcere allo spagnolo della Honda. E’ riuscito ad essere tra i protagonisti del Gp di Germania, nonostante l’infortunio procuratosi in bicicletta, il britannico Cal Crtuchlow. Intervistato da Motorsport, il pilota della LCR ha analizzato l’attuale situazione in, complimentandosi col collega della Honda Marc Marquez: “la lotta per il titolo è già finita 4 gare fa. Al Mugello, su un circuito dove di solito ha sempre sofferto è ...

GiovanniCopioli : Una vittoria tanto cercata quanto meritata, e ora anche la vetta del campionato. Complimenti @dallap48! #Moto3 @MotoGP -