Mini - Per l' elettrica già 40 000 automobilisti interessati

Cinque società di giochi si uniscono per creare un piano di lavoro che eliMini i periodi di crunch : Come ormai sappiamo da tempo, all'interno dell'industria videoludica molti studi mettono pressione agli sviluppatori, facendoli lavorare anche di notte e talvolta addirittura senza compensi e straordinari in busta paga. Questo fenomeno detto "crunch" obbliga i dipendenti a sottostare a determinati comportamenti, pena il licenziamento.Come riporta Polygon, ora Cinque aziende di videogiochi hanno deciso di collaborare per stilare un piano di ...

Ufficiale Nintendo Switch Lite : uscita e prezzo per la versione Mini della console : Nintendo Switch Lite non è più solo una fantasia e l'oggetto di incontrollati leak a rincorrersi negli ultimi mesi tra i corridoi del web. Il colosso di Kyoto ha infatti annunciato la versione in piccolo della sua celebre console ibrida, mostrandola per la prima volta nel trailer che trovate poco più in basso in questo stesso articolo. Questa edizione, come intuibile, è pensata espressamente per giocare in modalità portatile e sarà disponibile ...

Mattia Marciano (UoMini e Donne) e la ex dell’Isola dei Famosi. La coppia-boom esce allo scoperto : Il trono di Mattia Marciano è stato contraddistinto dalle turbolenti pressioni per le frequenti segnalazioni che lo volevano d’accordo con la sua corteggiatrice Vittoria Deganello, colpevole di essere parte della comitiva di Andrea Damante, con cui il bel dentista partenopeo condivide l’agenzia. La loro storia è poi finita e i due hanno preso strade diverse. “Nonostante sia passato tanto tempo, questa domanda è all’ordine del giorno”, aveva ...

Conte : Fontana Ministro per gli affari Ue? accetto proposta Salvini : Premier Conte: "Mi e' stato proposto il ministro Fontana, sono ben lieto di accettare la sua proposta" per gli affari Ue.

**Lega : Pd - ‘uomo Salvini traffica con Mosca per avere fondi? Ministro in aula’** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Il plenipotenziario di Salvini per gli affari con Mosca pizzicato a trafficare con i russi per ottenere finanziamenti per il suo partito e per influenzare il nostro voto? Caro Salvini vai a Mosca ma prima vieni a spiegare in Parlamento. Altro che prima gli italiani. Prima i russi”. Lo scrive in una nota la vicesegretaria del Pd Paola De Micheli. La vicenda viene riferita da BuzzFeed News. ...

Fontana Ministro per gli Affari Ue - Locatelli alla famiglia : alle 18 giuramento al Quirinale : Lorenzo Fontana ministro per gli Affari Ue. Il premier Giuseppe Conte a margine di un evento a Roma ha detto di essere «ben lieto di accettare la proposta di Salvini». Lorenzo...

Lorenzo Fontana nuovo Ministro per gli Affari Ue. Alla Famiglia Alessandra Locatelli : Il presidente del Consiglio accoglie la proposta di Salvini. Locatelli Alla Famiglia. Il giuramento oggi pomeriggio al Quirinale

Il premier Conte : «Bene Lorenzo Fontana nuovo Ministro per gli Affari Ue» : Il presidente del Consiglio accoglie la proposta di Salvini. La reazione del ministro della Famiglia: «Ringrazio chi ha fatto il mio nome»

Lorenzo Fontana nuovo Ministro per gli Affari Ue - ok di Conte alla proposta di Salvini : Il presidente del Consiglio Conte ha dato l'ok alla proposta avanzata da Matteo Salvini: "Mi è stato proposto il nome del ministro Fontana per gli Affari europei. Sono ben lieto di accoglierlo", ha detto oggi, commentando l'ipotesi suggerita dal vicepremier. Attualmente il ministro leghista è il titolare del dicastero per la Famiglia.

Giuseppe Conte su Lorenzo Fontana : "Ben lieto di accettarlo come Ministro per gli Affari Europei" : Ormai è sostanzialmente ufficiale. Sarà Lorenzo Fontana il prossimo ministro degli Affari Europei. La conferma arriva da Giuseppe Conte, che lasciando l'assemblea dell'Ania ha affermato: "Sono ben lieto di accettare la proposta di Fontana ministro degli Affari Europei". Vice-segretario federale dell

Jeremias e Soleil si sarebbero lasciati per colpa di una 'lei' - ex concorrente di UoMini e Donne : Dopo i dubbi e le perplessità dei giorni scorsi, è sempre il settimanale Chi a dare la conferma ufficiale: Jeremias Rodriguez e Soleil si sarebbero lasciati per davvero (e questo ve lo avevamo già raccontato ieri) ma ci sarebbero delle novità.I due, dopo aver trascorso insieme una splendida vacanza sull'isola di Ponza, hanno smesso di seguirsi sui social, ed oggi tra le pagine del settimanale Chi, Alfonso Signorini ce ne svela di più: “Come ...